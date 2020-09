Michael Rasmussen undrer sig over dagens besynderlige Tour de France-etape, og han glæder sig over, at Julian Alaphilippe ikke slap for straf

Helt som forventet blev Tour de Frances 5. etape afgjort i en massespurt, men at etapen blev kørt uden et eneste udbrud - og endda helt uden forsøg derpå - det var ikke til at forudse.

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen undrer sig også over dagens etape, der til sidst blev vundet af Jumbo-Vismas Wout van Aert i en massespurt.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og det er uanset, hvor meget jeg prøver at grave frem fra gemmerne, siger Rasmussen til Ekstra Bladet lige efter etapen.

- Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om en dag, hvor ikke en eneste rytter har forsøgt et udbrud.

- Jeg forstår ikke, at der ikke er en eller anden, der lige siger 'ok, nu tager vi lige ud og får fire timers tv-tid'. Og det er ikke kun rytternes ansvar, det er lige så meget sportsdirektørerne, siger Rasmussen.

Hvad kan årsagen være?

- Jeg har selv været ude på ruten, og der var ikke nogen voldsom vind. Der var lidt modvind de sidste kilometer, men man kan ikke give skylden til det.

- Det er svært at forklare. Det har været en hård første uge, og alle er bange og sparer kræfter, men der sidder omkring 100 ryttere, der bare ikke har noget at spare kræfter til.

- Så jeg vil sige 'tag nu og fyr den af, mens du har noget at fyre af'. Det er altså ikke alle, der kan vinde 13. og 14. etape, for der skal de køre om kap med Trentin, de Gent og van Avermaet, og der får de ørerne i maskine. Brug nu for fanden de chancer, der er, siger Rasmussen.

- Jeg har snakket en del med journalisterne i pressecenteret, og flere har siddet her i 25 år, men kan ikke komme i tanke om noget lignende. Jeg har også lige talt med Patrick Lefevere (Quick-Steps 65-årige manager, red), der har været i cykelsport i mange år, og han kan heller ikke huske noget lignende, siger Rasmussen.

Det var vel en dag, hvor det svært at uddele det røde rygnummer til den mest angrebsivrige?

- Ja, Wout Poels har fået det, men det kan ikke være angreb, man har premieret. Det er nok nærmere en mariekiks, han har fået, fordi han ligger og kører rundt med et trykket ribben.

- Det er helt håbløst sådan noget her. De kan dårligt nok komme af med det røde nummer, og det undrer mig, at de giver det, siger Rasmussen.

Alaphilippe mistede den gule trøje. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Han forklarer, at han var glad for at køre ruten i bil, for så slap han i det mindste for at se etapen på tv...

Efter etapen kom dramatikken så på skrivebordet, da Julian Alaphilippe fik en tidsstraf på 20 sekunder for at have modtaget en drikkedunk fra en soigneur med 17 kilometer tilbage, og det må man ikke.

- Reglen har været den samme i mange år. Man må ikke få forplejning de sidste 20 kilometer med mindre, der er en skriftlig undtagelse, eller det er ekstraordinært varmt, eller de slutter med en meget lang bakke, men det var jo ikke tilfældet her, siger Rasmussen.

Tidsstraffen kostede franskmanden den gule trøje, og Adam Yates er ny mand på førstepladsen.

- Der var to Movistar-ryttere, der gjorde det samme, og de er også blevet straffet. Jeg synes faktisk, det er opløftende, at der ikke bare ses gennem fingrene med det, fordi det er Alaphilippe, siger Rasmussen.

Torsdag venter en formentlig mere spændende etape, når der sluttes med to kategori 3 og en enkelt kategori 1-stigning, inden det også stiger frem mod mål i Mont Aigoual.

Yates i gult. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

