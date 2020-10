- Jeg har aldrig sagt de ting

Jakob Fuglsang er både i færd med at angribe og forsvare sig i årets Giro d'Italia.

Mens han er tvunget i offensiven ude på vejene for at hente konkurrenterne, er han røget i defensiven uden for ruten.

Årsagen til sidstnævnte faktum skal findes i danskerens daglige B.T.-klummer, der for alvor har fået de italienske pressefolk op af stolene.

Flere passager i Fuglsangs betragtninger om Syditalien, som faldt tidligere under løbet, har vakt opsigt med nogle dages forsinkelse i Støvlelandet.

Danskeren har bl.a. beskrevet sin forundring over infrastrukturen, ligesom han har studset over beskidte områder på Sicilien.

De tre brændpunkter ”En lille sidebemærkning: Jeg troede og synes egentlig, at jeg ofte har hørt, at Sicilien er smukt. Det kan jeg altså ikke se indtil videre. Omkring Palermo er der beskidt og skrald over det hele.” – Jakob Fuglsangs klumme i B.T. 3. oktober ”Mon ikke, vi ser Sicilien fra sin smukke side de kommende dage. Men som alle norditalienerne siger, så er alt under Firenze Afrika. Det er sgu lige før, at jeg godt kan forstå, hvorfor de siger det. Det er noget af en kontrast.” – Jakob Fuglsangs klumme i B.T. 3. oktober ”Jeg ved egentlig ikke, hvorfor der ikke er nogen bro. Måske har der været noget mafia, der ikke er interesseret i, at den bliver bygget. Færgen koster omkring 30-40 euro (220-300 kroner), så det er relativt dyrt. Måske de har økonomiske interesser i det.” – Jakob Fuglsangs klumme i B.T. 6. oktober Vis mere Luk

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakob Fuglsang er både i mediernes søgelys for sin kunnen i etapeløbet, men også sine klummer uden for vejene. Foto: Dario Belingheri/Ritzau Scanpix

Da de respektive afsnit denne uge blev oversat i italienske medier, begyndte debatten for alvor at tage fart.

Den slags kritik går ikke ubemærket hen hos det ærekære folkefærd, og onsdag aften gik Fuglsang så ud i et forsvar i et interview med Gazzetta dello Sport.

Ekstra Bladet har fået oversat den pågældende artikel ord for ord af en italiensk tolk, og det er meget klare udsagn, som Astana-kaptajnen bringer på banen. Han føler sig godt og grundigt misforstået.

- Sådan er det ikke. Jeg har aldrig sagt de ting. Tro mig, Google Translate-oversættelser er ikke ret pålidelige. Jeg elsker Italien, og den oversættelse afspejler ikke mine holdninger, siger Fuglsang til den italienske avis.

- Jeg har talt med journalisten, der redigerer teksten, og jeg sagde til ham, at det ikke kan passe, at mine ord bliver fordrejede på den måde. Jeg sagde godt nok, at jeg havde lagt mærke til forskellige gadehunde, der strejfede rundt og ledte efter mad på gaden, fordi der nogle steder var lidt affald. Nogle af dem krydsede også vejen under etaperne. Ikke andet end det, lyder det i Fuglsangs forsvar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakob Fuglsang avancerede en enkelt plads i den samlede stilling, da han kom til mål sammen med favoritterne på 12. etape. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Torsdag mødte Ekstra Bladet manden bag interviewet, Ciro Scognamiglio, i målbyen for 12. etape, Cesenatico.

Den erfarne Gazzetta-journalist ønsker ikke at gå i detaljer om sin samtale med Fuglsang, men beretter, at han kontaktede danskeren over telefon aftenen forinden.

Her gav Astana-stjernen stille og roligt sin version af historien, og hans citater er gengivet ord for ord i artiklen, forklarer Scognamiglio.

Ekstra Bladet henvendte sig torsdag formiddag til Astanas presseansvarlige under Giroen med ønske om at stille Jakob Fuglsang spørgsmålet, hvorvidt han læser sine klummer, før de bliver offentliggjort.

Det har torsdag aften endnu ikke været muligt at få et svar fra Astana-lejren. Ekstra Bladet afventer fortsat en kommentar.

B.T.: Det er Jakobs ord i klummerne Ekstra Bladet har spurgt sportschef hos B.T., Søren Hanghøj Kristensen, om hans syn på sagen og det videre forløb. - Det, jeg tror, der ærgrer Jakob, er, at han har skrevet omkring 25 klummer for os i løbet af det her efterår. Mange af dem under Giroen. Det er lange, personlige klummer, som er henvendt mod et dansk publikum og til tider skrevet med et glimt i øjet. - Af de mange klummer er der så klippet små passager ud, som er oversat til italiensk. Det er passager taget ud af klummernes kontekst, og der er så kommet fokus på de passager, som blandt andet handler om Jakobs syn på Italien. Det ærgrer Jakob, for han holder meget af Italien. - Hvad tænker du om, at Jakob siger, journalisten har fordrejet ordene? - Det er Jakobs ord i klummerne, og jeg går ud fra, at den fordrejning, han mener, er den, han taler om, når han snakker om Google-oversættelser og små passager taget ud af klummernes kontekst. Jeg har ikke talt med Jakob om det endnu, men mine folk dernede skal snakke med ham efter etapen i dag (torsdag, red.). - Fortsætter I samarbejdet? - Klummerne fortsætter. Det ser jeg ikke nogen grund til, de ikke skulle. Vi skal lige tale sammen, og så tager vi den derfra. - Vi har været virkelig glade for samarbejdet med Jakob både sidste år og i år. Det er der kommet nogle gode og vildt interessante klummer ud af. Især under Giroen. Vis mere Luk

Jakob Fuglsang mener, at hans ord i klummerne for B.T. er blevet misforstået i de italienske medier. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Udnytter rivalens uheld

Taget på fersk gerning

Stjernerytter kørt ned af motorcykel