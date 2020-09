- Jeg har allerede grædt under denne Tour

SARRAN (Ekstra Bladet): Hvis man som dansker på et eller andet tidspunkt inden for de seneste 15 år har interesseret sig for cykelsport, har man formentlig set Rolf Sørensen med tårer i øjenkrogene.

Som da Mads Pedersen sidste år vandt VM, og den 55-årige eks-cykelrytter med tårerne piskende ned ad kinderne dårligt kunne samle sig i TV2’s VM-studie.

I disse dage er han som sædvanlig på banen for TV2 under Tour de France. Fortsat med tårnhøjt engagement – og måske har han også fået endnu en tåre i øjenkrogen.

- Det tror jeg såmænd, at jeg allerede har gjort et par gange, uden at der er nogen, der ved det, siger Rolf Sørensen, der indrømmer, at det sagtens kan blive aktuelt at fælde endnu flere:

- Det skal være efter en stor præstation af en af danskerne … Eller i det hele taget en stor præstation – hvis nu Tadej Pogacar kører hjem og vinder Touren på den sidste bjergetape.

- Det sker, når rytterne præsterer de der kæmpepræstationer – og hvis det så er en dansker, ja så endnu mere. Det skal være noget specielt, siger Rolf Sørensen. (Interviewet er laver før Søren Kragh Andersens triumf på lørdagens etape, hvilket helt sikkert kastede en tåre af sig, red.)

Da Rolf Sørensen kom hjem fra VM til fejring på Københavns Rådhus var en stadig rørt Rolf Sørensen en af gæsterne. Foto: Philip Davali

KUN cykelløb

Han har taget ti minutter ud af sit ellers tætpakkede dagsprogram til at tale med Ekstra Bladet. Det sker i TV2’s pavillon i ’Den tekniske zone’ i målområdet.

Der er et bord og nogle campingstole. Forholdene er bestemt ikke prangende – men det er dog mere luksus end den lille sardindåse, han sammen med Dennis Ritter og Chris Anker Sørensen kommenterer løbet fra.

De fysiske forhold bekymrer dog ikke Rolf Sørensen – bare han får lov at se cykelløb. Her kan Danmarks mest vindende cykelrytter gennem tiderne få lov at rulle sig ud, også selv om han en gang imellem utålmodigt må høre kollegerne tale om slotte og drabelige slag under en verdenskrig.

- Selv om jeg også har lidt forstand på oliven og vin, så snakker jeg kun cykelløb. KUN det. - Jeg har hele tiden øjnene på det, der sker. Enhver detalje, siger han.

Det gælder også på de såkaldte kedelige etaper. Dem labber han også i sig. For cykelløbet sidder i sjælen på ham.

- Det har været mit liv, og det er stadig min passion. Jeg er så pisseheldig at få lov at formidle det. Jeg synes, at det er vildt spændende.

- Det er passionen, der driver værket for mig, siger Rolf Sørensen.

Når det er muligt, tager Rolf Sørensen altid et smut ned blandt rytterne. I år er det dog ikke tilladt. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Ny generation begejstrer

Han mener, at cykelsporten i disse år er på vej ind i en slags guldalder – både set med danske og internationale øjne.

- Hver tid har sin charme og rytter. Vi er i en tid nu, hvor der virkelig er nogle fede karakterer og ryttere. De giver os rigtig gode cykelløb.

- Og vi har selvfølgelig også mange danskere med. De er jo ikke bare med, de er her for at gøre en forskel. Selvfølgelig er der altid nogle, der halter en smule, men ligegyldig hvor en dansk rytter starter, er der en potentiel vinder – hver eneste dag.

- Men ellers er det virkeligt spektakulære folk – Tadej Pogacar, Egan Bernal og de andre unge drenge, der går gennem hierarkiet. Det er fedt at se. Jeg vandt selv Tirreno Adriatico, da jeg var 21 år, så jeg kan sgu ikke lade være med at blive begejstret, siger han.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Min kone synes, jeg er tosset

SARRAN (Ekstra Bladet): Tour de France-livet er langtfra en dans på roser. Dagene gentager sig med de samme rutiner.

Rolf Sørensen har fri om morgenen og om aftenen, når han kommer hjem til hotellet. Morgenerne benytter han på cyklen sammen med Chris Anker Sørensen. Og aftenerne går med … at se cykelløb.

- Når jeg kommer hjem fra etapen, ser jeg den en gang til på Eurosport, hvor Thomas Bay og Brian Holm kommenterer. Så får jeg også deres vinkel og får set cykelløbet lidt udefra. Lige så tit ser jeg det på fransk tv og får nogle andre vinkler, indrømmer Rolf Sørensen.

Det er blevet en vane for ham – også selv om det ikke er alle i familien, der forstår ham.

- Jeg kan huske en aften efter at have kommenteret Flandern Rundt, hvor jeg sidder og ser det igen, da min kone kommer hjem. Der siger hun, ’Du er krafteddeme også tosset’.

Detaljerne ryger direkte i den mentale bank. Det gør iagttagelserne fra den daglige cykeltur også. Men de ryger også videre til flere af de danske aktører.

- Chris og jeg kører de sidste 50, 70, 100 km på ruten. Det giver et kæmpe plus.

- Efter det kan jeg tale med flere danske ryttere og fortæller dem, hvad der efter min mening kommer til at ske. Det er en info til dem. De lytter, men jeg ved også, at det, de ikke vil lytte efter, det smider de bare væk, siger Rolf Sørensen.

Fandt sin niche

SARRAN (Ekstra Bladet): Danmark er blevet en nation, der er bidt af cykelsport. Et stigende antal køber selv hundedyre cykler og kører de danske landeveje tynde – og det smitter af på publikum.

Rolf Sørensen er klar over, at det ikke er hans fortjeneste – men han mener dog, at han har en aktie i udviklingen.

- Da jeg fik dette job, tænkte jeg, at det var et vigtigt job, fordi så mange ser med.

- Jeg tænkte, at jeg skulle gøre en forskel – men hvordan? Jeg er ikke Jørgen Leth, jeg er ikke journalist – så måtte jeg gå ind i det cykeltekniske og taktiske og få folk til at forstå, hvad der sker, siger Rolf Sørensen

Han mærker det med stor tydelighed, når han holder et af sine mange foredrag og får meget tekniske spørgsmål.

- For ti år siden anede folk ikke et klap. Men nu – er du sindssyg – der får jeg nogle spørgsmål, hvor jeg kan høre, at de er blevet cykelkyndige.