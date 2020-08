‘Jeg har ventet længe på det her’

SÅ ER TOUREN lige om hjørnet, og jeg er med for første gang. Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg glæder mig også til at tage folk med ind bag facaden i Touren. Jeg skriver nogle klummer undervejs her i Ekstra Bladet, og så laver jeg videodagbog på ekstrabladet.dk, så I kan få et kig ind i vores verden, når vi ikke sidder på cyklen.

Nogle kunne måske få den idé, at professionelle cykelryttere lever et rockstjerneliv, men det er så ikke lige tilfældet. Der er sgu mange sure timer i bussen, og der er mange lange dage, som bestemt ikke er det rene glamour. Det bliver godt at give lidt indsigt i den anden side af historien.

Spiller du Tour-manager? Få ham her på holdet inden lukketid:

Eksperten afslører sit hold: Han er kuppet blandt sprinterne

JEG HAR IKKE prøvet at køre Tour de France endnu, men alle siger, at det hele bare er større. Det går stærkere, der er mere pres på, der er større mediebevågenhed - der er bare meget mere af det hele.

Jeg prøver ikke at tænke for meget over det. Inde i hovedet prøver jeg at holde fast i, at Touren er et cykelløb som alle andre. Jeg passer bare mit arbejde, og jeg glæder mig til at gøre det hver dag. I dag er cykelsporten ikke bare et arbejde, man passer ved at sidde på cyklen.

Klummen fortsætter under billedet ...

Mads Pedersen er en del af Ekstra Bladets Tour-hold i år Foto: Tariq Mikkel Khan

Nu gælder det også om at give noget af sig selv, så folk derhjemme synes, det er særligt interessant at følge med. Det glæder jeg mig til at gøre i Ekstra Bladet i de næste uger.

JEG VINDER JO ikke det her cykelløb. Min ambition i løbet er først og fremmest at være med til at skabe et godt resultat med holdet. Vi har stærke bjergryttere i Bauke Mollema, Richie Porte og Kenny Elissonde, som vi virkelig tror på.

Det er en hård Tour med mange bjergetaper, og det er helt klart de tre, der bliver kørt for. Richie er stadigvæk vores kaptajn, og målet er, at han skal lave et godt, samlet resultat.

Men hvis muligheden byder sig, så kører jeg min chance - hvis alting flasker sig, og hvis jeg får lov til det af holdet. Jeg vil ikke stå på tværs og gå imod holdets taktik, men får jeg grønt lys, så prøver jeg selvfølgelig.

JEG SÅ MICHAEL Rasmussens klumme forleden, hvor han talte for, at vi danskere bare skulle smide noget tid i klassementet tidligt i løbet, så vi opnår frihed til at køre af sted i udbrud uden at være en trussel for den gule trøje.

Klummen fortsætter under billedet ...

Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Han har en pointe, og det skal ikke være en hemmelighed, at anden etape er en god dag at tabe tid på. Det kunne være en god idé at gøre det, hvis man skal ud at lave resultater selv senere i løbet.

Det er helt klart med i overvejelserne, for det bliver en hård etape - ikke mindst for os lidt tungere drenge. Det ligger ikke i kortene, at vi kommer med hjem på en så hård etape, så når vi bliver sat, så kan man lige så godt trække håndbremsen helt og tabe noget ekstra tid.

PÅ LÆNGERE SIGT kan det vise sig at være en fordel. Nu gælder det om at komme i gang. Jeg har ventet længe på det her, og nu er tiden kommet.

Man finder ikke en eneste knægt, der kører cykelløb, som ikke drømmer om en dag at køre Tour de France. Det er også min drengedrøm. Jeg har dog aldrig drømt om, at jeg skulle debutere i Touren i VM-trøjen. At det skulle kunne lade sig gøre, har jeg aldrig tænkt på som en mulighed, da jeg var dreng.

Men her står jeg og er klar til det. Det bliver fedt og en kæmpe oplevelse.

Ekspertens råd: Undgå disse faldgruber

Brøndby-redningen forude - hvis han får lov

Se også: Corona-alarm: Nu sender de folk hjem

Se også: Mega-triumf for Riis-rytter