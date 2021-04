- Jeg havde det ad helvedes til

Danske Mads Würtz Schmidt skiftede i 2017 til det russiske World Tour hold Katusha.

Et stort skridt for danskeren, der indtil skiftet kun havde været tilknyttet danske cykelhold og nu tog hul på den helt store udlandsdrøm.

Det blev dog ikke ren fryd og gammen for randrusianeren, der fik opholdet spoleret af skader og en uoptimal dynamik på holdet.

- Intet ondt om de mennesker, jeg var på hold med i Katusha, men jeg manglede nogle, jeg kunne lære fra og blive inspireret af, siger 27-årige Mads Würtz til Ekstra Bladet.

Den personlige succes udeblev også for den tidligere U/23 verdensmester i enkeltstart, der ikke opnåede sejre på World Touren i de to år, han var tilknyttet Katusha.

- Jeg har lært at håndtere skuffelser efter de svære år i Katusha, siger Würtz.

Mads Würtz vandt sjette etape af det italienske løb Tirreno-Adriatico for sit nye israelske hold. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Soleklart nu

Danskeren skiftede sidste år til Israel Start-Up Nation, hvor han føler, at han har fået mange af de ting, han manglede i Katusha.

- De, jeg er på hold med nu, er vildt inspirerende at køre og træne med.

Würtz nævner blandt andet belgiske Sep Vanmarcke og sydafrikanske Daryl Impey som to af de nuværende holdkammerater, der har inspireret ham mest.

- Det er først nu, hvor jeg er kommet på et nyt hold, at jeg kan se tilbage på tiden i Katusha og se forskellen på, hvordan mentaliteten og ambitionsniveauet er. Det er svært at se, når man sidder i det, siger Mads Würtz.

Især vinteren 2018 frem til starten af 2019 var en svær tid for Mads Würtz, hvor han var knæskadet gennem meget af december og ikke fik den optimale forberedelse til forårets løb.

- Katusha havde ikke tålmodighed til at lade mig komme ordentligt i form til de cykelløb, jeg kørte i den periode, siger Würtz og understreger, at det kun var i hans sidste år hos Katusha, at det var tilfældet.

Det er derfor også noget, der ligger danskeren på sinde, når det kommer til hans generelle udvikling fra en, der vandt U/23 VM i enkeltstart, da han var 21 år gammel, til nu hvor han i starten af marts i år vandt sin første etapesejr på World Touren.

- Jeg har ikke taget det der kæmpe spring, som flere af de andre danske ryttere har grundet skader og de her ting på Katusha, siger Mads Würtz.

Skår i det nye ægteskab

Selvom Würtz tydeligvis er glad for tilværelsen på det nye israelske hold, så har det ikke været en lang dans på roser, siden han kom til i 2020.

Danskeren blev nemlig vraget til løbet over alle løb, da sportsdirektørerne så bort fra danskeren til sidste års Tour de France.

- Jeg havde slet ikke den set den komme og mente egentlig, at jeg var meget klar til Touren, siger den 27-årige dansker til Ekstra Bladet.

- Det tog mig lige et par dage, og så var det bare videre til næste løb.

Würtz fortæller, at han i modsætning til det sidste år i Katusha havde en god og skadesfri december, inden han tog hul på cykelåret 2021, og det er svært at udfordre den påstand.

Danskeren vandt i marts sin første etapesejr på World Touren, da han sluttede i spidsen på sjette etape af det italienske løb Tirreno-Adriatico.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeg blev helt fucked

- Da jeg kom til Tirreno, var jeg nede i et sort hul.

Sådan sagde Mads Würtz Schmidt til Ekstra Bladet for to år siden, da karrieren ikke ligefrem kørte på skinner blandt andet grundet en dårlig opstart og knæskader.

Nu er det netop det italienske løb Tirreno-Adriatico, der markererer Würtz' hidtil største præstation på World Touren.

En sejr på sjette etape i 2021-versionen af løbet.

Mads Würtz Schmidt vinder i Tirreno-Adriatico

- Det spillede bare til Tirreno, siger Mads Würtz til Ekstra Bladet.

- Min vinter frem til dette år har været stort set perfekt. Jeg har trænet godt.

Netop vinteren var udfordrende, for to år siden var hård for den 27-årige dansker, der kæmpede med en knæskade og dermed havde en klart dårligere forberedelse i december frem til løbet, som er i medio marts.

- Man har tendens til at glemme de trælse ting, og jeg havde faktisk glemt, at jeg kørte Tirreno det år (2019 red.). Jeg havde det af helvedes til, siger den tidligere U/23 verdensmester i enkeltstart.

Danskeren sluttede uden en top-10 placering på en af de syv etaper og endte ikke i top 100 i det samlede klassement.

Dengang følte danskeren sig ikke klar til at stille til start.

- I stedet for at træne en måned ekstra blev jeg smidt ud i cykelløb og blev helt fucked. Jeg gravede mig selv ned i et dybere og dybere hul både fysisk og mentalt, siger Würtz, der dengang kørte for det russiske hold Katusha.

Nu kører danskeren for det israelske hold Israel Start-Up Nation, som han har været tilknyttet siden 2020.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Det har ikke været nemt at se dem have succes

Knap seks år gik der, fra Mads Würtz i en alder af 21 år kunne kalde sig verdensmester i enkeltstart for under 23-årige, til han i starten af marts i år fik sin første etapesejr på World Touren i cykling.

I mellemtiden er flere af hans jævnaldrende kolleger som Mads Pedersen, Magnus Cort, Søren Kragh Andersen og Kasper Asgreen buldret frem med flere flotte præstationer.

- Det har sgu ikke været nemt at se dem have succes med det ene og det andet, siger Mads Würtz til Ekstra Bladet.

- Jeg er selvfølgelig glad for at se dem lykkes, men det er også hårdt, for det er det, jeg kæmper for.

