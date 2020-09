PARIS (Ekstra Bladet): Nummer to på første og sidste etape i årets Tour de France. Det blev det resultatmæssige udkomme for verdensmester Mads Pedersen.

Han kører for at vinde, men søndag i Paris var han ikke skuffet over endnu en andenplads. Slet ikke. For dagens sejrherre, Sam Bennett, er ganske enkelt for hurtig, erkendte han.

Sam Bennett (i grønt) var hurtigst i Paris, hvor han vandt Tourens sidste etape foran danske Mads Pedersen (yderst til højre).

- Jeg er ikke engang ærgerlig over det, for jeg ved, at jeg kørte en perfekt spurt, og at Jasper (holdkammeraten Jasper Stuyven, red.) kørte en perfekt spurt for mig, sagde Mads Pedersen, da han rullede ind i det afspærrede teambus-området på Concorde-pladsen efter den hektiske afslutning.

- Jeg kunne ikke køre hurtigere, så der var ikke noget at gøre. Det var jo ikke engang tæt, så jeg vil ikke ærgre mig.

- Jeg kan sgu være glad for sådan et resultat på Champs Élysées, og jeg kan være godt tilfreds med mine tre uger her i Frankrig. Jeg kommer godt ud af Touren, sagde Mads Pedersen.

En tilfreds Mads Pedersen kører med en anden tilfreds mand, Tadej Pogacar, på dagen etape. Foto: Ritzau Scanpix/Kenzo Tribouillard

- Jeg havde én chance i spurten, og det var, at Bennett ikke sad på mit hjul (kørte tættest muligt bag ham, red.), men det gjorde han.

- Havde jeg haft en anden på hjul, så havde jeg måske haft en chance, sagde Mads Pedersen, som stiller til start i sit næste løb om ti dage, når BinckBank Tour begynder. Det bliver i en Trek-Segafredo-trøje, idet en ny verdensmester kåres i næste weekend i Italien.

