'Jeg havde haft flere rettigheder som morder'

Den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins mener, at det er en ond smædekampagne, når han bliver beskyldt for at have brudt de etiske grænser.

Briten afviser i et interview med BBC, at han har gjort noget forkert i sin cykelkarriere hos Sky.

Mandag beskrev en rapport fra den britiske regering, at Sky og Wiggins brugte stoffer som præstationsfremmende midler i stedet for at behandle et medicinsk behov.

- Ikke på noget tidspunkt i min karriere gik vi over den etiske grænse, mens jeg kørte for Team Sky, siger Wiggins til BBC.

Wiggins, der vandt Touren i 2012, ønsker at forsvare sit image, men erkender, at han ikke kan dokumentere sin uskyld.

- Det er ondt. Nogen er ude på at svine mig til. Disse påstande er det værste at blive beskyldt for. Vi befinder os ikke i det retlige system.

- Jeg ville have haft flere rettigheder, hvis jeg havde myrdet en eller anden, siger Wiggins.

Bradley Wiggins kæmper sig over de franske bjergtoppe på vej mod sin Tour de France triumf. Foto: AP

Han forklarer, at han i årene fra 2011 og 2013 indtog lovlig medicin, fordi han led af astma og havde problemer med vejrtrækningen. Wiggins siger, at han fik konstateret astma i 2003.

Medicinen blev ifølge Wiggins brugt med de nødvendige tilladelser for at holde astmaen nede og blev ikke misbrugt for at få en fordel i forhold til konkurrenterne.

I rapporten beskyldes Sky for, at Wiggins og flere af holdets andre ryttere benyttede triamcinolone i forberedelserne til Touren i 2012.

- Stoffer blev brugt af Team Sky inden for Wadas regler for at øge rytternes præstationer og ikke kun til medicinsk behov.

- Vi tror, at dette kraftfulde stof blev brugt for at forberede Bradley Wiggins og muligvis andre hjælperyttere til Tour de France.

- Formålet med dette var ikke medicinsk behov, men for at forbedre hans præstationer inden løbet, konkluderer rapporten.