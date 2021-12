Den tidligere tyske cykelstjerne og Tour de France-vinder Jan Ullrich fortæller, at han få uger tilbage var tæt på at miste livet som følge af en alvorlig blodforgiftning

Det er gået op ad bakke for den forhenværende Tour de France-vinder Jan Ullrich, efter tyskeren lagde cykelhjelmen på hylden.

Efter karrierestoppet i 2007 har den tidligere cykelrytter vendt livet 180 grader, og cykelikonet har været tæt på at vinke farvel til livet på grund af stofmisbrug.

Nu er kæden atter sprunget af igen.

Velkendte Bild skriver, at Ullrich tidligere på måneden festede igennem med nogle kammerater i anledningen af sin fødselsdag. Festen fandt sted på Cuba.

Efterfølgende blev han indlagt på et hospital i Mexico.

Jan Ullrich har levet et liv med stoffer efter sit karrierestop. Foto: Christophe Ena/AP Photo/Ritzau Scanpix

Nu bryder den tidligere Tour de France altså tavsheden og fortæller til selvsamme medie, at han atter var tæt på at sige farvel til livet.

- Jeg fik en trombose (blodprop, red.) og en meget alvorlig blodforgiftning. Jeg snød døden igen.

For at afvise alle rygter om et tilbagefald i sit stofmisbrug slog tyskeren fast:

- Jeg blev testet for stoffer i starten af behandlingen, og den var selvfølgelig negativ.

Jan Ullrich fortæller også til det tyske medie, at den forhenværende amerikanske cykelstjerne Lance Armstrong besøgte ham på hospitalet i Mexico.

Rytterne var fjender i cykelsporten, men dagen i dag er de venner. Samme Armstrong gav også sin kammerat en hjælpende hånd, da han kæmpede med sit misbrug.