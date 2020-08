Dylan Groenewegen blev onsdag på et splitsekund cykelverdenens mest forhadte skikkelse.

Her fik den hollandske Jumbo-Visma-sprinter nemlig kørt landsmanden og konkurrenten Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) i barrieren under spurten på 1. etape af Polen Rundt.

Jakobsen fløj med høj fart gennem barrieren og pådrog sig så svære kvæstelser i hovedet, at lægerne til at begynde med erklærede ham i livsfare.

Siden er Jakobsens tilstand stabiliseret, selv om han fortsat bliver holdt i koma på hospitalet i Katowice.

Groenewegen, der blev diskvalificeret og hevet ud af løbet, satte torsdag for første gang ord på sine følelser:

'Jeg hader, hvad der skete i går. Jeg kan ikke finde ord, der beskriver, hvor ked af det jeg er for Fabio og de andre, der styrtede eller blev ramt.'

'Lige nu er Fabios helbred det vigtigste. Jeg tænker på ham hele tiden,' skriver den hollandske sprinter.

Imens går det altså i den rigtige retning for Fabio Jakobsen, der brækkede knogler i det meste af ansigtet - øjenhuler og både over- og underkæbe.

Han blev efterfølgende opereret i fem timer, og meldingen fra Deceuninck-QuickStep var først, at de polske læger allerede torsdag ville bringe ham ud af sit koma. Men den plan er ifølge det polske nyhedsbureau PAP nu blevet rykket.

- Vi forsøger trin for trin at få patienten ud af sit kunstige koma. Det vil sandsynligvis ske fredag ​​morgen. Så er der også mere at rapportere om hans helbred, siger en talsperson for hospitalet i Katowice til PAP.

Efter Groenewegens diskvalifikation blev Fabio Jakobsen udråbt som vinder af 1. etape, da han rent faktisk passerede målstregen efter sit styrt.

Dermed var der ingen førertrøje til start på 2. etape, der blev vundet af den danske verdensmester Mads Pedersen. Han kører dermed i den gule trøje på fredagens etape.

Foruden Trek-Segafredo-rytteren er fem andre danskere med i løbet: Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard (Astana), Jesper Hansen (Cofidis), Casper Pedersen (Sunweb) samt Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Polen Rundt bliver afgjort søndag.

