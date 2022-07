- Jeg troede ikke mine egne øjne

DUNKERQUE (Ekstra Bladet): Den danske folkefest kørte på tredje dag, og Tour-rytterne var lige kommet i mål i Sønderborg, da de første meldinger om skyderiet i Field’s tikkede ind.

Derfor var det også en noget lamslået Mikkel Bjerg, der inden afrejse til Frankrig pludselig kunne læse nyheden

- Vi så det lige inden, vi fløj. Og så kunne vi blive mere opdateret, da vi landede i Lille. Det var forfærdelige nyheder. Til at starte med troede jeg nærmest ikke mine egne øjne, da jeg læste det, siger danske Mikkel Bjerg til Ekstra Bladet.

EF Educations danske sportsdirektør, Matti Breschel, fortæller også om en noget nær choktilstand, der indfandt sig lige efter, at den vilde danske eufori havde været på sit højeste.

- Det, der er sket, er tragisk. Vi går fra en folkefest til nedtrykt stemning og lidt choktilstand, hvor man lige skal synke en ekstra gang, siger han.

De danske ryttere var placeret forrest i feltet for at markere tragedien i Field's. Foto: Claus Bonnerup

Tirsdag morgen valgte Tour de France-arrangørerne så at markere tragedien i Field’s ved at placere de ti danske ryttere forrest i feltet i startbyen Dunkerque, inden der blev afholdt et minut, hvor der blev klappet for ofrene.

En beslutning, der glæder de danske ryttere.

- Jeg synes jo, det er flot, at Tour de France-organisationen gerne vil mindes de ofre og markere den ulykke, der er sket i København. Det er jeg stolt over, at vores sport gør, siger Michael Mørkøv, der bliver bakket op af Andreas Kron:

- Det er jeg meget beæret over. Efter sådan en god start i Danmark, så er det ærgerligt, at det nu overskyger det. Men jeg er glad for, at vi får lov at lave den markering for det frygtelige, der desværre er sket.

4. etape af årets Tour de France køres i Nordfrankrig og slutter i byen Calais.