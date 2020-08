‘Jeg vælger at tro på mirakler’

Med coronasmittetallet støt stigende i Frankrig er Tour de France i fare for at slutte i utide, men cykelsportens øverste leder tror på, at løbet når helt til Paris

NICE (Ekstra Bladet): Alvoren står at læse i hans øjne: Tour de France må og skal nå til Paris. Sportsligt og økonomisk er det afgørende i en sæson, hvor cykelsporten har været lagt ned og nu forsøger at rejse sig.

David Lappartient, præsidenten for den internationale cykleunion, UCI, har intet entydigt svar på, hvad der sker, hvis yderligere opblussen af coronavirussen i Frankrig tvinger myndighederne til at annullere løbet.

- Politikerens svar er, at det er vores mål at nå Paris, og at vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at det kommer til at ske, siger David Lappartient til Ekstra Bladet.

- Men hvis det sker, at myndighederne på grund af en meget alvorlig situation vælger at stoppe løbet, så må vi sætte os omkring bordet og finde ud af, hvordan det endelige klassement skal se ud.

- Meget ville naturligvis afhænge af, hvornår løbet blev stoppet. Skete det i aften (lørdag efter første etape, red.) eller efter et par etaper, så er det noget andet, end hvis det skete langt senere i løbet, siger Lappartient.

Coronavirussen hærger med fornyet kraft Frankrig, og Tour de France både starter og slutter i røde zoner, hvor smittefaren er særligt stor.

- Vel kun ved et mirakel når Tour de France landet rundt uden at opleve smittetilfælde i feltet?

- Så vælger jeg at tro på mirakler, siger David Lappartient og smiler og er tydeligvis fuldt bevidst om, at man kun kan nære et spinkelt håb om, at Tour-feltet går fri af smitte.

Forleden blev to medarbejdere på Lotto-Soudal-holdet sendt hjem på grund af ‘ikke-negative’ coronaprøver, og det samme blev deres værelseskammerater. Det er efter et par omskrivninger nu reglen, at et hold med to positive prøver på en uge bliver taget ud af løbet.

Lotto-Soudal forbliver dog i løbet, forklarer Lappartient, fordi reglen om hjemsendelse af hele holdet først gælder fra den dag, løbet er blevet skudt i gang.

- Det er godt, at disse tilfælde blev konstateret tidligt, og det er godt, at vi har fået demonstreret, at vores procedurer fungerer, siger David Lappartient.

- Vi har testet rytterne seks dage før løbet og igen tre dage før løbet for at undgå, at der kan befinde sig smittede personer i ’løbsboblen’, siger UCI-præsidenten.

‘Boble’ er betegnelsen for en gruppe personer, som under Touren må have fysisk kontakt med hinanden. ‘Løbsboblen’ rummer ryttere, mens andre bobler indkapsler mediefolk og tilskuere.

- Her og nu gælder det om, at alle - hele feltet, alle medarbejdere, alle omkring løbet - overholder reglerne og følger instruktionerne. Jeg beder indtrængende alle om at gøre det, så vi ikke risikerer, at ‘boblerne’ brister, siger David Lappartient.

- Jeg er tilfreds med alt, hvad jeg ser her i Tour de France og i Nice. Jeg mener, at man kan føle sig tryggere her i Tour de France end udenfor, for alle er optaget af at følge reglerne.

- Jeg føler mig fortrøstningsfuld i forhold til, at løbet når Paris, siger David Lappartient.

Se også: Nu strammer de alligevel Tourens coronaregler

Se også: Riis fortryder dum bemærkning: 'På sin plads at sige undskyld'

Mads P. stjal billedet

Tæt på dansk Tour-triumf

Se også: Tour-startby strammer grebet