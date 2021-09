Da verdens bedste cykelryttere søndag formiddag kørte ud på VM-ruten, var Wout van Aert den altoverskyggende favorit - men belgieren skuffede fælt.

I de afgørende øjeblikke kunne han ikke følge med Julian Alaphilippe, der for andet år i træk viste skræmmende styrke og vandt den eftertragtede trøje med regnbuestriberne.

Efter løbet var Wout van Aert afklaret med, at han måtte nøjes med en beskeden 11.-plads.

- Jeg er bare et menneske. Jeg var ikke dårlig, men jeg var bare ikke god nok. Jeg var med i finalen, og bagved Alaphilippe var forskellene ikke store.

- Jeg gjorde ikke mig selv til grin, men det var ikke godt nok, siger den belgiske stjerne ifølge Cyclingnews.

Wout van Aert måtte nøjes med en 11.-plads ved VM i cykling. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Da Julian Alaphilippe satte sit knusende angreb ind på en stigning, kiggede alle på Wout van Aert, men han blev siddende i sadlen.

I stedet forsøgte hans holdkammerat Jasper Stuyven at følge med. Heller ikke han havde dog benene til at følge franskmanden, og i spurten om podiepladserne blev han overhalet af hollandske Dylan van Baarle og danske Michael Valgren.

Jasper Stuyven måtte derfor nøjes med en fjerdeplads.

- Lige før Alaphilippes angreb sagde jeg til Jasper, at han skulle køre efter sejren, fordi jeg ikke var god nok til at gøre det færdigt. Men Alaphilippe var ganske enkelt stærkere.

- Det ville have været en god trøstpræmie - især for Jasper - at komme på podiet, så det var ærgerligt, siger Van Aert, som erkender, at han tidligere skulle have fortalt sine holdkammerater, at han ikke var stærk nok.

Den betragtning deler Jasper Stuyven, som gerne ville have sparet kræfter i arbejdet for sin kaptajn, hvis han tidligere havde vidst, at han selv skulle køre med om sejren.

- Jeg er knust. Det er virkelig sørgeligt. Vores plan var at køre for Wout van Aert, men det betød formentlig, at jeg manglede energien i spurten, siger Jasper Stuyven.