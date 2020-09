PRIVAS (Ekstra Bladet): En sprinteretape i Tour de France kan beskrives i tre nemme trin:

1) Et udbrud kører tidligt. 2) Sprinterholdene henter udbryderne kort før mål. 3) Sprinterne kører om sejren.

5. etape i årets Tour de France havde kun den sidste del. For ingen af de 22 hold var åbenbart interesseret i at komme i udbrud i modvinden.

En situation, ingen af de mange journalister eller sportsdirektører, Ekstra Bladet har været i kontakt med, nogensinde har oplevet før.

For den danske mester, Kasper Asgreen, var der også tale om noget nyt, da han skulle beskrive etapen.

- Den var kedelig.

- Jeg ved sgu ikke, hvad der skete. Der var ingen, der gad at være i udbrud. Det er, hvad der sker nogle gange, siger Deceuninck-Quickstep-rytteren - der dog hurtigt tænker sig om.

- Eller ... Det ved jeg ikke, om det er. Det er første gang, jeg har set det. Jeg har set Tour de France i mange år, men aldrig set en etape, hvor ingen gad i udbrud.

- Men sådan var det i dag. Lidt underligt. Og en kedelig dag.

- Var det en aftale mellem rytterne?

- Nej. Der sker bare ikke noget.

- Hvad laver man så?

- Så sidder man og snakker og sparer sig. Der er 17 dage endnu. Det er fint nok med en ekstra hviledag for os, siger Kasper Asgreen, der må leve med, at holdkammerat Julian Alaphilippe mister den gule trøje efter at have fået en tidsstraf.

Den overtager i stedet Adam Yates (Mitchelton-Scott), efter at den belgiske alt-mulig-mand Wout Van Aert (Jumbo-Visma) var hurtigst på stregen i Privas.

