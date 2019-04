Der vil mangle noget, når TV 2 til sommer går i gang med Tour de France-dækningen.

Den karakteristiske stemme, der smager på ordene, der kæler for anekdoterne og lader sin evindelige kærlighed til cyklingen drive ud gennem fladskærmene rundt om i det danske ferielandskab.

Jørgen Leth har ikke kunnet nå til enighed med TV 2 om arbejdsfordelingen om hans ekspertrolle. TV-stationen vil have ham i Odense, Leth vil være i Frankrig.

Det ærgrer mest af alt Jørgen Leth.

Ekstra Bladet ville gerne have talt med kommentatoren og spurgt, hvad han ville savne ved ikke at være til stede i Frankrig, når han skulle arbejde med løbet. Det er i skrivende stund ikke lykkedes at få en kommentar.

Til gengæld smækkede Leth torsdag formiddag en opdatering på Facebook, hvor han beklager sin exit.

- Jeg ville gerne have fortsat. Ingen tvivl om det. Men jeg bestemmer ikke hvad de bestemmer i Odense, skriver han.

- For mig er selve essensen af arbejdet som Tour de France-kommentator, at være i Frankrig hvor det sker. Og jeg så frem til at være med igen i år og langt ud i fremtiden. En vision jeg indtil for nylig delte med TV 2, skriver Leth.

Det er dog ikke lig med afskeden med løbet. Leth kommer til at følge det, som han har gjort i årtier.

- Jeg kommer til at følge med alligevel. Jeg vil sidde og kommentere et sted i skyggen. For mig selv og mine. Måske med et glas god vin og noget ost. Legal doping, skriver han ikke uden humor.

Stemningen blandt Ekstra Bladets læsere er entydig.

Skilsmissen er et selvmål for TV 2. Leth vil blive savnet.

- Ser ikke med på TV2, hvis det er sandt, skriver Karl M. på Nationen.

Fuglekongen skriver: - Selv om både Brian, Rolf og Chris gør det udmærket, kunne en godt fjernes til fordel for Leth. At placere Leth i et studie er dårlig dømmekraft.

Thomas S. skriver: - Tour-dækningen herhjemme manglede afgjort noget i de år, hvor Leth ikke var med. Specielt på de flade etaper hvor der ikke skete en skid i løbet, og man i stedet kunne lytte til nogle af Leths utallige anekdoter fra historiske løb og ryttere eller fransk historie.

Der er dog bestemt også røster, der glæder sig over nyheden. Curtana er blandt de mere saglige.

- Jeg skylder Jørgen Leth og Jørn Mader en kæmpe tak, de var med til at give mig kærligheden til cykelsporten. Men alt har en ende, og makkerparet havde to.

- Der er brug for nye kræfter på Tv2, Brian Nygaard og Chris Anker er en god start, Thomas Ritter og Rasmus Staghøj journalister og kender kun sporten udefra, Rene Rolf kender til de "gode" gamle dage, skriver han blandt andet.

Jørgen Leth har med nogle sæsoners pause kommenteret det franske etape løb for TV 2 siden 1988. I de første mange år som en del af makkerskabet med Jørn Mader.

Se også: Cykelstjerner styrtede - og blev plyndret

Se også: Vildt kaos i cykelløb: Udbrydere blev glemt

Se også: Dansk komet belønnes for stor sæson

Se også: Ukendelig dansk stjerne: Hvad har I gjort ved ham?

Kyllingens rystende indblik: Så nemt bloddopede jeg mig

'Jeg vil ære min fars minde'

Aldrig for sent: Disse sportsgrene kan du stadig nå at blive god til