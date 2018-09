Jesus fik for lang snor - nu er han i førertrøjen

Torsdag var skiftedag i Vuelta a España.

På 12. etapes 181 kuperede kilometer fra Mondoñedo og helt ud til fyrtårnet på Estaca de Bares sørgede Cofidis-rytteren Jesús Herrada for at placere sig i dagens udbrud - og det skulle vise sig at være noget, der kunne give de spanske fans noget at glæde sig over.

Inden etapen var han blot 5.45 minutter efter Simon Yates (Michelton-Scott), men da hele 18 mand slap af sted, og favoritterne i øvrigt ikke var synderligt interesserede i at bruge kræfter, kom Herrada i mål omkring ni minutter minutter foran favoritterne.

Dermed tog han den røde førertrøje og har nu 3.22 minutter ned til Yates og Alejandro Valverde (Movistar), der er de to bedst placerede favoritter.

Jesús Herrada var dog på ingen måde i nærheden af at vinde etapen.

For med 22 km til mål kom det afgørende angreb i udbruddet - og der kom han ikke med.

På den kuperede afslutning nåede fem mand først til den smalle målpassage, hvor franske Alexandre Geniez (AG2R) var hurtigst. Han nåede lige at glæde sig i ti sekunder, inden han bragede direkte ind i en af arrangørernes ansatte, der havde forvildet sig ind på kørebanen.

Det betød, at dagens podium, der ud over Geniez talte Dylan van Barle (Sky) og Mark Padun (Bahrain-Merida), alle røg i asfalten, mens den ældre herre, der blev ramt, blev stærkt forslået.

- Vi kørte hele dagen på store, brede veje, og så slutter vi sådan her, hvor vi ikke kan undgå at styrte. Det er tåbeligt, sagde Dylan van Barle til TV2 efter etapen.

Han var dog okay, og Alexandre Geniez kunne også komme uskadt på podiet for at fejre sin tredje etapesejr i det spanske etapeløb.

Med ham på podiet kom naturligvis også Herrada, der kunne iføre sig den røde førertrøje. Den har han som minimum på fredag - men ikke nødvendigvis længere.

For 13. etape har finale på den meget stejle kategori 1-stigning Alto de la Camperona, hvor de sidste to km stiger med 17 procent i gennemsnit.

Her vil favoritterne med garanti ikke holde sig tilbage.

