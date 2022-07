Tour de France delte et noget uheldigt billede på sin Twitter-profil under lørdagens 2. etape

'Vi fatter ikke opbakningen langs ruten!'

Budskabet fra Tour de France' officielle Twitter-profil var ikke til at tage fejl af, men det tilhørende billede stjal fuldstændig fokus.

Ved første øjekast ligner det bare en masse glade cykelfans, der hepper på rytterne, men kig i stedet mod banneret i hjørnet.

'Jørgen Leth har rynkede klunker,' står der.

Man kan selvfølgelig ikke klandre administratoren for ikke at kunne dansk, men mange danskere har ikke kunnet lade være med at knytte en kommentar til det morsomme tweet.

'Hvis bare Touren vidste, hvilket budskab de lige havde delt.'

Måske ASO lige skulle have haft oversat skiltet i venstre hjørne, inden de postede et ellers glimrende billede.'

Skønt banner! Som baggrundsinfo kan jeg tilføje, at den officielle Tour-profil har over tre millioner følgere,' lyder et af de mange tweets.

Hollandske Fabio Jakobsen vandt etapen lige foran Wout van Aert på andenpladsen og danske Mads Pedersen på tredjepladsen.

Magnus Cort tog dog alle bjergpointene i dag og skal derfor køre i den prikkede trøje fra søndag.