Jørgen Leth hylder legenden: Det var typisk ham

- Han var en fantastisk rytter. Totalt suveræn i bjergene. Den bedste i sin tid.

Hvis Jørgen Leth havde haft en hat på, havde han taget den af i ærbødighed og respekt.

For Federico Bahamontes. Ørnen fra Toledo.

Han er ikke mere. Han døde tirsdag, 95 år gammel.

Det er selvsagt mange år siden, han sidst klikkede sig ud af pedalerne, og som Jørgen Leth konstaterer, er det ikke ligefrem et chok, når en 95-årig dør.

- Men for pokker, hvor er det en legende i international cykelsport, der nu er klatret til himmels.

- De største er ham, Charly Gaul, Fausto Coppi, Lucien van Impe og Marco Pantani selvfølgelig. Og de har alle det tilfælles, at de har vundet løbet samlet også, siger Leth.

Nappede sig en isvaffel og ventede

Og det gjorde Bahamontes. I øvrigt som den første spanier nogensinde. I 1959.

Han var trådt ind på den internationale cykelscene nogle år forinden (i øvrigt efter at have åbnet sin egen cykelbutik i Toledo) og havde vist i de så voldsomt Anquetil-dominerede år, at han kunne klatre som ingen andre.

- Der er mange historier om Bahamontes. Den mest berømte er den, hvor han kørte fra alle de andre på et af de store bjerge. Jeg kan ikke huske hvilket. Men det gjorde han. Alene. Altid alene. Og så nåede han toppen, hvor der var en isbod. Og så stod han af cyklen og købte sig en vaffel og spiste den og ventede på feltet.

På vej op ad Galibier i 1954. Året, hvor Bahamontes vandt sin første bjergtrøje i Touren. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Bahamontes på Parc des Princes i Paris i 1959, da Tour-sejren var en kendsgerning. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

- Sådan var han. Meget excentrisk. En figur i løbet. Det var typisk ham. Han ville hellere drille de andre end vinde, siger Jørgen Leth.

Men Bahamontes vandt dog. Han vandt rigtig meget.

Seks gange vandt han bjergtrøjen i Touren. På det tidspunkt var det rekord. Lucien van Impe tangerede den i 1983, og Richard Virenque overgik den med sin syvende bjergtrøje i 2004.

Passede sit eget museum

Men Bahamontes blev den første til at vinde bjergtrøjen i alle tre Grand Tours, og samlet set vandt han 11 etaper i Giroen, Touren og Vueltaen.

Avisen El Mundo beskriver ham som en 'hård, muskuløs mand med et ansigt hugget i granit og tykt, tykt tilbageredt hår'.

Det billede kan Jørgen Leth genkende:

- Jeg mødte ham et par gange, når Touren nåede til Spanien. Han var en charmerende gammel mand. En meget flot og elegant mand.

Jørgen Leth i selskab med Bastian Emil Goldschmidt, med hvem han for nylig har udgivet bogen 'Der var en gang en mand, som hed Fausto Coppi – fortællinger om cykelløb'. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

- Han havde jo sit eget museum i Toledo, som han passede. Et museum, der kun handlede om ham. Den var nok ikke gået i Danmark, siger Leth og griner.

Det er bjergrytterne, de såkaldte grimpeurs, der altid har stået Leths hjerte nærmest, når talen falder på cykling. Og her har Bahamontes alle dage fyldt godt.

'Som en Dalí på cykel'

Blandt andet fordi han var i stand til at vinde sine sejre i en epoke, hvor rivaliseringen var hård fra nogle af historiens dygtigste: Jacques Anquetil, Charly Gaul, Raymond Poulidor og Felice Gimondi.

Bahamontes (nr. 2 fra venstre) i selskab med Miguel Indurain, Pedro Delgado, Bernard Hinault og Eddy Merckx i 2002. Foto: Felix Ordonez/Reuters/Ritzau Scanpix

91-årige Bahamontes i 2019 med den cykel, han vandt løbet på i 1959. Foto: Sergio Pérez/Reuters/Ritzau Scanpix

Avisen El Mundo betegner Bahamontes som 'en personlighed med et ekstremt temperament, der skulle ses som en forlængelse af hans store talent og evner'.

'Som en Dalí på cykel', skriver avisen.

'Dreven, mistænksom, spontan, uforudsigelig og typen, der kunne finde på at hoppe af cyklen for at samle noget skinnende op fra asfalten.'

I 1965 stoppede han karrieren. Året forinden havde han vundet sin sjette bjergtrøje, og mere var der ikke i ham. Som 37-årig deltog han en sidste gang i Touren, blot for at opleve at blive sat eftertrykkeligt på etapen til Bagnères-de-Bigorre ved Tourmalets fod. Han nåede lige i mål inden for tidsgrænsen.

Dagen efter angreb han på Col du Portet d'Aspet, men blev hentet, hvorefter han stoppede og indstillede karrieren.

Han passede i mange år butikken i Toledo og oplevede i 2013, da hans 85-års fødselsdag kolliderede med Tourens 100-års fødselsdag, at blive hyldet som den største bjergrytter i løbets historie - kåret af en jury bestående af blandt andre Bernard Hinault, løbsdirektør Christian Prudhomme og Thomas Voeckler.