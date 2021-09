Jørgen Leth: - Jeg kunne godt lide hans humor

Tv-dokumentaristen og mangeårig cykelkommentator Jørgen Leth har arbejdet tæt sammen med Chris Anker Sørensen under Tour de France.

Og det er med stor sorg, at han har modtaget nyheden om, at den tidligere cykelrytter er omkommet efter en ulykke i Belgien.

Jørgen Leth har i årevis kommenteret Tour de France. I mange år med Jørgen Mader, og siden sad han i 'kabinen' sammen med Chris Anker Sørensen og Rolf Sørensen.

- Jeg var kommentator sammen med ham i nogle år. Jeg kunne godt lide hans humor. Hans menneskelighed. Hans venlighed. Og hans viden. Han var en god fortæller, siger han.

- Det er et kæmpe tab. Det er kun en halv time siden, jeg så det. Jeg var ude til et middagsselskab, og så jeg nyheden dukke op. Jeg stod og talte om kommentatorgerningen og om tiden med Mader.

- Jeg blev chokeret. Det er frygteligt, at han skulle blive revet væk.

Foto: Claus Bonnerup

En slider

Jørgen Leth fulgte også cykelløb i Chris Anker Sørensens aktive karriere, og han husker dels, at han holdt humøret højt, når han tonede frem foran seerne, men han husker også, hvordan han var en slider.

Blandt andet i 2012, hvor han under 17. etape i Tour de France var involveret i et styrt og beskadigede to fingre. Alligevel blev han kåret som årets fighter.

Men lige nu - midt i tragedien - går tankerne til kommentatorboksen:

- Jeg vil tænke med meget stor sympati på mine kolleger Dennis og Rolf (Ritter og Sørensen red.), der er tilbage. Men uden Chris. Det er en forfærdelig situation.

Chris Anker Sørensen blev 37 år gammel. Han efterlader sig sin kone og to børn.