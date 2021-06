Jørgen Leth vælter i tilbud: Kæmpe kø til gåtur

Den legendariske cykelsportskommentator Jørgen Leth skal gå mange ture for helbredets skyld, og et opslag på Instagram betød, at et væld af mennesker har tilbudt ham følgeskab

Efter en indlæggelse er poeten og filmmageren Jørgen Leth under genoptræning og skal hver dag gå ture for at holde sig i form.

Det drev ham forleden til på Instagram at søge makkere, der vil spadsere en tur med ham.

På ganske kort tid tilbød over 100 mennesker at gøre ham følgeskab, og han var allerede tirsdag ude at gå med den første.

- Jeg har lige været indlagt til behandling for blodpropper i lungerne, så jeg er på rekreation. Jeg har brug for at gå hver dag. Det er meget vigtigt.

- Og så kunne jeg godt tænke mig at finde nogen at gå med og tale med, siger Jørgen Leth, som onsdag formiddag i en opdatering på Instagram opgjorde antallet af henvendelser til 783.

- Den første, jeg gik en tur med, var en pige, som er uddannet skuespiller, og som simpelt hen var mægtig rar at snakke med, siger Jørgen Leth.

Jørgen Leths opslag på Instagram handlede ikke om ensomhed. Det handler om fortsat at glæde sig ved samtalen. Foto: Stine Bidstrup

Kun optimisme

Hans første opslag kunne tolkes som et nødråb fra en ensom herre, men det er slet ikke tilfældet, forsikrer Leth. Der er intet trist ved situationen. Der er kun optimisme, siger han.

- Jeg kan godt lide at tale med andre, og jeg går tur hver dag, så jeg har prøvet at sætte det i system.

- Mange af de hundreder, der har skrevet til mig, kender jeg slet ikke. De vil meget gerne høre, hvad jeg har at sige, og fortælle, hvad de selv har på hjerte, siger Jørgen Leth.

- Det er folk, der gerne vil være sammen med mig, og selv om jeg har skrevet i mit opslag, at de kan få en Magnum-is, så takker de nej.

- De vil ikke have noget for det. De vil bare gerne tale med mig. Det er da skønt, at jeg har så mange … at jeg er populær. Det kan jeg godt lide, siger Leth, som fylder 84 år i næste uge.

Jørgen Leth holder meget af at gå og meget af at snake. Foto: Jacob Ehrbahn

Nye idéer

Sønnen Asger hjælper Leth med at sortere i de mange henvendelser, for det er selvsagt umuligt at gå tur med dem alle sammen, siger han.

- Det er sundt for enhver at få helt nye samtalepartnere, så det var en prøveballon, jeg sendte op. Det er sjovt, at det har resulteret i så mange henvendelser, siger Jørgen Leth.

- Det er spændende. Det er en skæg situation at stå i. Jeg oplever, at mange gerne vil høre, hvad jeg har at fortælle. Nogle beundrer mig som fortæller. For mig er det en mulighed for at lære nye mennesker at kende - og måske få nogle idéer til noget.

- De har jo også noget at sige, så det er for mig spændende at finde ud af, hvad de rummer. Det kan der komme gode idéer ud af, siger Jørgen Leth.

