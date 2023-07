Jonas overrasker Vuelta-boss: - Jeg troede ikke på det

Det kom som en stor overraskelse for Vuelta-bossen Javier Guillén, at Jonas Vingegaard skal køre Vuelta a España

Jonas Vingegaard tog cykelverdenen med bukserne nede, da han søndag meldte sig klar til Vuelta a España.

Han havde ikke engang nået at køre over stregen i Paris som Tour de France-vinder, før cykelfans kunne begynde at glæde sig til årets sidste store Grand Tour i Spanien.

Og overraskende var det også for selve løbsdirektøren ved Vueltaen, Javier Guillén.

Det siger han til det hollandske medie Wielierflits.

Der er gang i den i Glyngøre, hvor Jonas Vingegaard hyldes. Dette indebærer en kage, der vejer ligeså meget som ti bjergryttere, og en mængde øl, der kom forbi ved hjælp af en gummiged Vingegaard blev torsdag hyldet med kæmpekage, der vejede ligeså meget som ti bjergryttere, og en mængde øl, der måtte fragtes til pladsen af en gummiged.

Han forklarer, at Jumbo-Visma i begyndelsen af året havde nævnt for ham, at Vingegaard ville stille til start, men det var ikke noget, han tog seriøst.

- Da de fortalte mig det, troede jeg ikke på det i starten. Vi havde virkelig ikke forventet, at han skulle køre Vueltaen, siger Guillén.

Annonce:

- Ingen havde bekræftet, at han virkelig ville komme. Jeg var derfor meget overrasket, især med al den træthed han må have i benene efter et meget hårdt Tour de France.

Han havde svært ved at tro det, Javier Guillén, men den er god nok. Jonas Vingegaard stiller op i hans cykelløb i Spanien. Foto: Óscar J.Barroso/Ritzau Scanpix

Delt kaptajnrolle

Primož Roglič, der ligeledes kører for hollandske Jumbo-Visma, vandt i foråret Giro d' Italia, så med Jonas Vingegaards Tour-triumf har holdet vundet årets to første Grand Tours.

Roglič stiller også til start ved Vueltaen, så kaptajnrollen skal deles mellem ham og Jonas Vingegaard, lyder meldingen fra det hollandske mandskab.

På trods af, at folk har ventet i timevis på at se Tourvinderen Vingegaard, så begyndte den helt store folkevandring mod parkeringspladsen, da han kom på scenen. Hør forklaringerne her. Mange fremmødte, der ellers havde ventet på Jonas Vingegaard i flere timer, valgte at gå, akkurat som Tour-vinderen gik på scenen.

Dermed kan ikke være den store tvivl om, at Jumbo-Visma går efter et vaskeægte Grand Tour-hattrick. De kan dog forvente kvalificeret modstand i verdensmesteren Remco Evenepoel og UAE's store talent Juan Ayuso.

Vuelta a España starter 26. august og er ligesom Tour de France et tre uger langt etapeløb.