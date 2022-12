Jonas som familiefar: Vil vise det til hele verden

Billederne fra Tour de France siger det hele.

Hver gang Jonas Vingegaard leverede en af sine utrolige præstationer, var kameraernes fokus naturligvis på ham efter etapen.

Her var det så sikkert som amen i kirken, at danskeren enten omfavnede sin familie, kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida eller havde dem i telefonrøret.

Opmærksomheden på Jonas Vingegaards familieliv er ikke blevet mindre efter Tour-triumfen, og danskerne elsker at få et kig ind i stjernens privatliv. Men hvordan har han det egentlig selv med det?

Foto: Jens Dresling

- Det er jeg helt klart bevidst om. For mig er det vigtigt at vise, at vi er en kernefamilie. Og hvis jeg ikke var cykelrytter, ville vi også have haft et fantastisk liv.

- Det betyder meget for mig, at vi kan vise for både Danmark og hele verden, at man godt kan være succesfuld, selvom man går meget op i sin familie.

- Jeg har jo stadig rigtig meget tid væk fra familien. Men det er vigtigt for mig at vise til alle, at det ikke bare er noget, jeg gør alene, siger cykelstjernen til Ekstra Bladet, da vi møder ham i Amsterdam i forbindelse med Jumbo Vismas holdpræsentation.

Tidligere i december var Jonas og Trine gæster i 'Aftenshowet' på DR1, hvor snakken også faldt naturligt på deres privatliv - og om barn nummer to snart er på vej.

- Vi vil helt klart gerne have barn nummer to. Men man kan jo være uheldig ikke at kunne blive gravid igen. Uanset hvad, vil vi være glade for bare at have Frida, hvis det er sådan det bliver, slår Jonas Vingegaard fast over for Ekstra Bladet.