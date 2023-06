Endelig blev det officielt.

Jonas Vingegaard er blevet gift med sin partner Trine.

Det bekræfter den danske cykelstjerne over for den danske presse forud for 6. etape af Critérium du Dauphiné.

- Vi er gift, ja, siger Jonas Vingegaard.

Jumbo-Visma-rytteren vil dog ikke ud med, hvornår det skete.

Alarmklokkerne begyndte for alvor at ringe hos medierne, da danskeren torsdag kyssede en ring, efter han kørte over målstregen som den første på 5. etape af det prestigefyldte cykelløb.

Efterfølgende omtalte han Trine som 'hustru' på et pressemøde, og da pressen mødte danskeren fredag formiddag, kunne det ikke længere holdes hemmeligt.

Foto: Jonathan Damslund

Betyder alt

Jonas Vingegaard elsker sin familie mere end noget andet, og han sørger for at fremhæve Trine og Frida ved næsten enhver lejlighed.

Under Tour de France 2022 vandt danskeren dronninge-etapen på Col du Granon, og det første den 26-årige stjerne gjorde efter at have krydset målstregen var at ringe til sin daværende kæreste.

Sejren, der også sendte Vingegaard i den gule førertrøje, dedikerede han også til sin lille familie.

- Det er meget følelsesladet at vinde etapen. Jeg vandt den for min familie, min kæreste og min datter, siger Vingegaard i Netflix-dokumentaren 'Tour de France: Unchained'.

Vingegaard og Trine Marie Hansen mødte hinanden, da han kørte for Team coloQuick fra 2016 til 2018. Trine arbejdede med marketing og kommunikation på holdet.

Sammen har de datteren Frida.