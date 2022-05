Jonas Vingegaard: - Jeg går efter at vinde Touren

Når man stod på det næstøverste trin sidste år, er det måske ikke så underligt, at man rigtig gerne vil tage det sidste skridt op.

Og det er da også lige præcis det, som den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard vil, når Tour de France-feltet ender i Paris til sommer.

Det siger han i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg går efter at vinde Tour de France.

Den 25-årige klassementsrytter overraskede alt og alle, da han under sidste års Tour de France endte som nummer to, og derfor tror den bjergglade dansker også på, at han kan køre med om sejren i verdens største cykelløb.

Foto: Claus Bonnerup

- Jeg synes da, det er vildt, at jeg kan sige, at min mål er at gå efter at vinde Tour de France. Men når det er sagt, så med alt det, der er sket sidste år, er det også fedt, at jeg har det på den måde. Jeg glæder mig bare til, at vi skal i gang. Det bliver sindssygt fedt.

Men der er et men.

For det altoverskyggende mål er ikke, at han skal vinde - det skal Jumbo-Visma.

Storholdet har nemlig to kaptajner, der udover Vingegaard også tæller sloveneren Primoz Roglic.

- Jeg ville også være sindssygt glad, hvis han (Roglic, red.) vinder. Bare det at være på et hold, der vinder Tour de France, er noget af det største, der kan ske. Det er så stort et mål for os, forklarer danskeren.

- Selvfølgelig er man ikke helt ligeglad med, om det er én selv eller den anden, men man er sindssygt glad, hvis det skulle ske for den anden.

Jonas Vingegaard er ikke i tvivl om, at han kommer til at møde op til Tour de France i den bedste form. Foto: Claus Bonnerup

Under sidste års Tour, der var Vingegaards debut i det store franske cykelløb, var det danskerens opgave at hjælpe Roglic, lige indtil han måtte udgå af løbet.

Men sådan forholder det sig ikke i år, forsikrer han.

- Det, vi har fået at vide, og som jeg tror på, er, at det er et 50-50 kaptajnskab.

- Så du kommer ikke til at vente på Roglic, som du gjorde sidste år, hvis han er i problemer?

- Jeg kommer ikke til at vente, nej. Hvis jeg slet ikke er i form eller noget, så er det klart, at jeg skal være hjælperytter, men det er det samme den anden vej rundt. Der er vi helt ligestillet.

25-årige Jonas Vingegaard vil veksle sidste års andenplads ud med en samlet sejr i verdens største cykelløb. Foto: Claus Bonnerup

Jumbo-Visma-rytteren ser det endda som en fordel, at de er to, der begge kører for den samlede sejre.

- For mine vinderchancer er det bedre, at jeg har en medkaptajn. På den måde kan vi bruge hinanden, og derfor tror jeg også på, at det kun er en god ting, at vi er der begge to.

Efter et forår, hvor det blandt andet er blevet til en andenplads i Tirreno-Adriatico, er alt fokus nu rettet mod sommerens helt store mål.

På mandag tager Jonas Vingegaard således turen fra hjemmet i Glyngøre til Sierra Nevada i det sydlige Spanien for at gå i intensiv træning - og han er fortrøstningsfuld på trods af lidt sygdom, som han har været plaget af under både Fléche Wallonne og Liége-Bastogne-Liége.

- Jeg er ret overbevist om, at jeg kommer til at være på mit bedste niveau i Tour de France. På det her tidspunkt sidste år var jeg skadet, så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg kommer til at være på mit bedste niveau.

- Mont Ventoux-etapen sidste år gav mig så meget selvtillid og tro på, at jeg i hvert fald kan køre med om sejren.

Tour de France begynder i Danmark den 1. juli.