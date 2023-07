Jonas Vingegaard sejrer i Holland dagen efter Tour-triumf

Jonas Vingegaard går fra sejr til sejr i øjeblikket.

Søndag blev den danske cykelrytter for andet år i træk hyldet som vinder af Tour de France på Champs-Élysées i Paris. Mandag sejrede han i endagsløbet Daags na de Tour i Boxmeer i Holland.

Ifølge cykelsitet feltet.dk angreb Jonas Vingegaard på næstsidste omgang på den rundstrækning, hvor løbet blev kørt, sammen med hollænderen Wout Poels fra Bahrain-holdet.

I spurten oversprintede danskeren, som var iført sin gule førertrøje, sin kollega og kunne række armene jublende i vejret.

Jonas Vingegaard kører for det hollandske hold Jumbo-Visma.

Tidligere mandag havde Tour de France-vinderen været et smut i Belgien for at besøge holdkammeraten Wout van Aert.

Belgieren forlod i sidste uge Touren før 18. etape for at være sammen med sin hustru, der var højgravid og senere fødte parrets anden søn.

Jonas Vingegaard havde blandt andet en gul førertrøje i lille størrelse med til Wout van Aert, da han besøgte ham.

- Det var for at besøge Wout. Vi havde en speciel trøje den sidste dag, så det var for at give ham den også, siger danskeren til TV 2.

I august skal Jonas Vingegaard deltage i Vuelta a España, som han vil forsøge at vinde.

Han deltog i 2020 også i det store spanske etapeløb, hvor han endte som nummer 46.