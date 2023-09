Jonas Vingegaard vinder 13. etape af Vuelta a Espana

Mange dømte ham færdig for i år.

Men Jonas Vingegaard ville det anderledes, da han viste samme storform som under Touren på 13. etape og stak af fra alle de andre Vuelta-favoritter på Col de Tourmalet.

Den dobbelte Tour-vinder stormede op ad bjerget og kørte over målstregen som første mand og kune lade sig tiljuble af tilskuerne, som vinder af 13.etape af Vuelta a Espana.

Med 8 kilometer tilbage gav Jumbo-Visma-kaptajen fuld gas og modbeviste alle dem, der har tvivlet på hans deltagese i årets Vuelta.

Jumbo-Visma masterclass

Ikke nok med, at Jonas Vingegaard triumferede på Tourmalet, så ville danskeren to medkaptajner også lege med i det sjove selskab.

30- og 33 sekunder efter Jonas kørte over stregen, kæmpede Sepp Kuss og Primoz Roglic sig ind som nummer henholdsvis to og tre på etapen. Man må bare sige, at kongeetapen i dette års Vuelta a Espana viste sig at være en vaskeægte Jumbo-Visma masterclass.

Vingegaard er den første danske cykelrytter i historien til at erobre det mytiske bjerg som første mand over målstregen.

Opdateres ...