Jonas Vingegaard vinder 2. etape af O Gran Camiño.

Danskeren stak af fra feltet og kørte alene i mål på den stejle afslutning.

Dermed fører han løbet samlet set, efter at 1. etape blev stoppet torsdag på grund af store mængder sne.

Det er Jonas Vingegaards første løb dette år, og danskeren satte altså konkurrenter til vægs. Samtidig er det Vingegaards første sejr på spansk asfalt.

Foto: Claus Bonnerup

Stoppede selv løbet

På torsdagens første etape af O Gran Camiño var Vingegaard selv forhandler med løbskommissæren og var dermed med til at få løbet neutraliseret.

- Jeg frøs også sindssygt meget, men jeg kunne se, at der var nogle, der frøs meget mere end mig. Jeg synes, at det var den rigtige beslutning at stoppe løbet, sagde Vingegaard efterfølgende til Ekstra Bladet.

Forinden løbet havde Jonas Vingegaard en lidt turbulent optakt.

Hans forberedelse bød pludselig på uventet rejseaktivitet, da den danske Tour-vinder tirsdag forlod sit mandskabs lejr i Santiago for at tilslutte sig familien.

Foto: Claus Bonnerup

Danskeren har ikke ønsket at uddybe, hvad der lå til grund for det pludselige familiebesøg

- Nej, det er jo privat af en årsag, så det holder jeg privat, sagde han til Ekstra Bladet.

Det har dog øjensynligt ikke påvirket den stærke danskers form, der altså nu kan iføre sig førertrøjen i løbet.