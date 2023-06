Jonas Vingegaard vinder 7. etape af Critérium du Dauphiné

Jonas Vingegaard leverede igen en dansk triumf, da han kørte over målstregen som den første på Critérium du Dauphinés 7. etape

Sådan, Jonas!

Danskeren har virkelig fundet sin topform på det bedst mulige tidspunkt, og det cementerede bjergrytteren endnu engang med en sejr på 7. etape af Critérium du Dauphiné, hvor han moste alt og alle til sidst.

Ja, i overlegen stil.

Med sejren fastholder Jonas Vingegaard den gule føretrøje, og nu skal meget gå galt, hvis ikke han skal fastholde den. Han ligger nu over to minutter foran løbets nummer to i det samlede klassement.

Det er danskerens anden etapesejr i årets Critérium du Dauphiné, der er en optakt til Tour de France.

Feltet var over tre skrape stigninger, da Jonas Vingegaard lørdag vandt sin anden etape i årets Critérium du Dauphiné. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix.

Den første vandt han i torsdags på cykelløbets femte etape. Ottende og sidste etape køres søndag.

Fuldfører Vingegaard søndag sin mission og vinder Critérium du Dauphiné, vil han blive den anden danske triumfator siden løbets start i 1947. Jakob Fuglsang vandt således i både 2017 og 2019.

Stort mål

Vingegaard accelererede uimodståeligt fra rivalerne med godt fem kilometer tilbage af sidste stigning og sejrede i overlegen stil. Dermed udbyggede han også sit forspring i klassementet og ligner en samlet vinder af det franske løb.

Sejren er Vingegaards 22. som professionel, og alene i 2023 har den 26-årige danske stjerne hentet nu ti sejre i de fire etapeløb, som han har brugt som opvarmning til sit forsvar af Tour de France-triumfen.

Han styrer samtidigt mod sin tredje samlede sejr i et etapeløb i 2023. I foråret vandt han O Gran Camiño og Baskerlandet Rundt samt blev treer i Paris-Nice.

Vingegaard havde på forhånd proklameret, at han havde udset sig etapesejren som et stort mål, men også at han ville forholde sig forholdsvis rolig frem til afslutningen.

Og han holdt ord.