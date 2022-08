Jonas Vingegaard vinder gadeløb

For første gang siden sin Tour de France-sejr stillede Jonas Vingegaard søndag igen til start i et felt.

Vigtigheden var til at overse, men Vingegaard vandt gadeløbet i Etten-Leur foran Jasper Philipsen og Vincenzo Nibali, der også var blevet lokket til den hollandske provins.

Det var en sponsor af løbet, der havde lokket Vingegaard til ved blandt andet at stille et privatfly til rådighed for den danske stjerne, kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida.

Ifølge arrangøren blev Vingegaard hentet i Danmark søndag og vil også senere blive bragt tilbage søndag.

Den danske stjerne kørte et løb for første gang siden Tour-sejren og vandt. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Jumbo-Vismas danske klatrer skulle oprindeligt have kørt Clasica San Sebastian en uges tid efter sejren i Tour de France. Men hurtigt derefter blev det meddelt, at Vingegaard ikke skulle køre det alligevel.

Han trængte til hvile efter de godt tre udmarvende uger på de franske landeveje, hvor han detroniserede det slovenske vidunder Tadej Pogacar.

Ifølge mediet Wielerflits bliver Etten-Leur det første og eneste, Vingegaard kører i kølvandet på sin Tour-triumf.

Han blev hyldet over flere dage efter at have fuldført sin enorme bedrift i Paris.

Efter Paris gik turen til Jumbo-Vismas hjemland, Holland, og siden blev han fejret med manér i både København og hjembyen Glyngøre, inden han og familien trak sig tilbage for at restituere.

