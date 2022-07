Jublede ved en fejl: - De grinede sikkert af mig

Der udspillede sig nogle meget specielle scener, da Tour de France-feltet i dag passerede målstregen efter 4. etape i Dunkerque.

Da belgiske Jasper Philipsen passerede målstregen brød han ud i vild jubel - men otte sekunder inden havde hans landsmand Wout van Aert allerede vundet etapesejren.

Van Aert stak af på rutens sidste stigning og formåede at holde forspringet hele vejen hjem. Det var åbenbart gået Jasper Philipsens næse forbi.

- Jeg så Wout (Van Aert, red) foran mig og selvfølgelig ændrede følelsen sig hurtigt, siger Jasper Philipsen til Ekstra Bladet.

- De grinede sikkert bag mig. Jeg kan også bare grine af det nu, men selvfølgelig ville jeg gerne have vundet, lyder det fra belgieren.

Wout van Aert kunne med rette juble over sin første etapesejr i dette års Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Wout van Aert fik endelig sin etapesejr efter tre andenpladser på de første tre etaper.

Sejren blev cementerede sejren ved sætte et hårdt angreb ind sammen med resten af sit hold, Jumbo-Visma, på den korte stigning cirka 10 kilometer inden mål.

Jasper Philipsen har kun rosende ord til overs for dagens nummer et.

- Jeg synes, det er utroligt, at man kan holde feltet bag sig og skabe sig så stort et hul på så lille en bakke. Jeg havde aldrig troet, at nogen kunne gøre det. Det er også derfor, jeg troede, at jeg sprintede for sejren, siger Alpecin-Deceunick-rytteren.

Med etapesejren forsvarer Wout van Aert sin gule trøje i løbet.