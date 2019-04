Jubler over dansk Flandern-raket: - Det var vanvittigt

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, er voldsomt imponeret over Kasper Asgreens andenplads i Flandern Rundt

Når man som 24-årige kommer med på afbud til Flandern Rundt og i sin debut udfylder sin hjælperrolle til ug med kryds og slange - og derefter kører feltet sønder og sammen og bliver nummer to. Ja, så har man leveret noget højst uventet. Noget vildt. Noget spektakulært.

Derfor var Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, mere end imponeret over Kasper Asgreen, der søndag gjorde netop det.

- Det var vanvittigt, som han bare blev ved og ved og ved.

- Det er afgjort årets danske cykelpræstation indtil nu. Specielt hvis man tager hele hans tiltænkte rolle og måde, han kommer ind i løbet på, i betragtning, siger Michael Rasmussen og vurderer dermed præstationen over Jakob Fuglsangs samlede sejr i Ruta del Sol og etapesejr i Tirreno-Adriatico samt Magnus Corts etapesejr i Paris-Nice

Den danske Deceuninck-QuickStep-rytter reddede faktisk dagen for det belgiske mandskab, der ellers havde favoritter i hobetal, men ud over Asgreens podieplacering ikke fik andre ryttere i top-15.

- Det var ingen hemmelighed, at han havde en stor motor, men alt andet lige må man formode, at de op til løbet havde vurderet, hvem af deres ryttere, der skulle med i det for dem vigtigste cykelløb i kalenderen. Og nu redder han fuldstændig deres røv, konstaterer 'Kyllingen'.

Han hæfter sig ved måden, Asgreen kørte sin andenplads ind på.

- Han kørte den fra front og sad ved flere lejligheder og kørte feltet i stykker.

- Men det var måske den bedste måde for ham, for jeg tror ikke, at han havde lavet det resultat, hvis han havde kørt som kaptajn.

- I de andre holds optik var Asgreen nemlig også hjælperytter. Det vil sige, at de havde en forventning om, at når de kom ind på brostenene, så skulle han sidde forrest og føre.

- Men så viser det sig, at han bare kører fuldstændigt exceptionelt.

- Men det var også tydeligt at se, at han intet havde at tabe - han kigger kun frem og ikke tilbage, siger Michael Rasmussen.

Kasper Asgreen ved endnu ikke, om han på søndag skal køre Paris-Roubaix, men det bør han ikke ligge nervøs om natten over, vurderer Michael Rasmussen, der dog maner til besindighed omkring Asgreens chancer der.

- Sidste år fik de danske medier også talt Mads Pedersen op til at være favorit efter hans andenplads i Flandern. Men der skal man lige holde hesten lidt.

- Selvfølgelig bør han være på deres hold, men vi skal ikke tale ham op til at være favorit. Der er grund til lige at trække vejret, påpeger han.

Se også: Vild dansk præstation i overraskende Flandern Rundt

Se også: Cecilie Uttrup med topresultat i Flandern Rundt

Se også: Lasse Norman giver op: Pisse irriterende