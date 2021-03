Jubler over dansk sejr: - Perfekt eksempel

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+

Kasper Asgreen stjal tv-billedet i halvanden time med en usædvanlig sejr fredag i det belgiske løb E3 Saxo Bank Classic, som fik lokale cykeleksperter i målområdet til at tabe kæben.

Bag succesen og de godt 60 kilometers kørsel alene i front lå en holdindsats, som gør chefen for Deceuninck Quick-Step særligt tilfreds.

- I dag var det perfekte eksempel på, hvordan vores hold skal arbejde sammen. Ingen har mig bekendt haft succes med at kopiere os, selv om de forsøger, siger Patrick Lefevere til Ritzau efter løbet.

For bag solisten Asgreen lå en forfølgergruppe på omkring ti ryttere med de to største favoritter Mathieu van der Poel (Alpecin) og Wout Van Aert (Jumbo-Visma) - og tre af Asgreens holdkammerater.

Quick-Steps massive tilstedeværelse i finalen hæmmede samarbejdet i gruppen, og alle angreb blev neutraliseret af danskerens holdkammerater.

Det er denne opskrift, der skal bruges igen i Flandern Rundt om en uge. Quick-Steps kollektiv kan ifølge Lefevere slå Mathieu van der Poel og Wout Van Aert, men de bliver svære at hamle op med mand mod mand.

- Vi har helt åbenlyst våbnene til at slå dem. Hvis vi venter til de stejle bakker i finalen, så kan de med deres accelerationer køre fra os. Måske ikke fra os alle, men så bliver det en mod en. Men vores kollektiv er dræbende for dem, siger Patrick Lefevere.

Sammen med Wout Van Aert stod Mathieu van der Poel for hovedparten af arbejdet med at hente Asgreen, hvilket lykkedes, da der var lidt over ti kilometer til mål.

Da danskeren havde pustet lidt ud, angreb han dog igen - og vandt - efter et snedigt bagholdsangreb rundt om et helleanlæg.

- Mathieu er stærk. Du så, hvordan han lavede udskillelsen med Van Aert. De har lidt mere end alle de andre. Men det er klart, at vi skal finde en måde at svare igen på deres angreb, eller vi skal komme dem i forkøbet. Det var så det, som vi gjorde i dag, siger Lefevere.

I 25 år har belgieren stået i spidsen for Quick-Step, der har rødder i Mapei-holdet. Taktikken har, som han konstaterer, altid været den samme.

- Cykelløb er ikke så svært. Vi skal bare få dem til at jagte os. Hvis man er stærk nok, så får man de andre til at jagte bagfra og ikke omvendt, siger Lefevere.

Stærk var den danske mester Kasper Asgreen fra Kolding.

- Han var super stærk. Jeg tror ikke, at hans intention var at køre alene hele vejen til mål. Han ville igangsætte en udskillelse. Aftalen var, at vi skulle gøre løbet hårdt.

- Hvis vi fik gjort løbet hårdt, var det planen, at vi kunne drage fordel af det i finalen. Men ja, han var super stærk. Det var klart for enhver, siger manageren.

- Hvad fortæller det dig frem mod Flandern Rundt?

- Med det, som vi viste i dag, er det klart, at alle vil sige, at Deceuninck Quick-Step skal tage teten. Men nu vi har denne sejr, og til Flandern får vi også Julian Alaphilippe med. Hvis han har samme form som i Milano-Sanremo, så ser det godt ud, siger Lefevere.

Kasper Asgreen er med på holdet i Flandern Rundt. Inden den største belgiske klassiker skal han onsdag køre Dwars door Vlaanderen, som minder lidt om E3 Saxo Bank Classic.

