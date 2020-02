Jubler over dansk verdensrekord: - Glem det

Landstræneren vil have de danske cykeldrenge til at glemme, at de har sat verdensrekord, selvom det er en drøm, der er gået i opfyldelse

Tilbage i oktober vandt det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb suverænt guld ved europamesterskaberne, og tidligt onsdag eftermiddag smadrede de så verdensrekorden ved VM i Berlin allerede i den indledende kvalifikation.

Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg kørte over stregen i tiden 3 minutter og 46,579 sekunder, hvilket er 1,433 sekunder hurtigere end Australiens nu tidligere verdensrekord.

- Jeg kunne godt se, at det gik rigtigt stærkt. Jeg stod og holdt øje med tiden, og jeg kunne jo se, at det gik stærkt, så jeg håbede bare på, at de kunne holde sammen hele vejen til mål, siger banelandstræner Casper Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Når man kører så stærkt, så kører man lige på kanten, og Lasse hænger en anelse lige til allersidst, så jeg håbede bare på, at de holdt sammen. Frederik trak bare helt vildt, mens Lasse kører andenposition og havde brugt mange kræfter i starten, siger Jørgensen på mobilen fra Berlin.

Dansk jubel. Foto: FOCKE STRANGMANN/Ritzau Scanpix

Allerede i aften klokken 20.59 skal danskerne på banen igen.

- Nu skal vi bevare begge ben på jorden og se frem mod næste løb mod Italien i aften. Da skal vi bare fokusere på vores eget løb, for på det niveau er det kun marginaler, der adskiller et hold fra at gå helt i opløsning.

- Egentlig skal holdet bare glemme, at det har sat verdensrekord, og så skal vi hjem på hotellet og slappe af og fokusere. Måske skal vi justere et par småting, og så skal vi ellers bare køre det perfekte holdløb i aften, siger Jørgensen.

- Jeg håber, at holdet ikke har nået et højdepunkt for tidligt. At sætte en verdensrekord er enhver rytters drøm i livet, så et stort mål er nået. Men vi har givet hinanden håndslag på, at vi tænker stort og vil opnå mere. Vi skal ikke blive alt for vilde med det her.

- Alle fire skal til dopingkontrol, når der er sat verdensrekord. Det er bare sådan, det er, men i den optimale verden ville jeg hellere have haft dem hjem på hotellet og slappe af.

Fotos: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

- Når man sætter verdensrekord, sker der bare ting, som ikke er optimale i forhold til at ‘performe’ i aften, men jeg håber og tror, de har rutinen til at lægge det bag sig og kan fokusere 100 procent på at skulle ‘performe’ igen i aften.

- Det gælder om at fokusere og fortælle dem, at vi nu skal tænke stort, og at vi har en chance for at vinde det her stævne. Vi skal prøve at gå efter endnu mere, og jeg er fortrøstningsfuld, for de her ryttere er vindere, og de ved, hvad der skal til, siger landstræneren til Ekstra Bladet.

Danmarks opgør mod Italien onsdag aften gælder en plads i torsdagens finale, mens New Zealand og Frankrig kæmper om den anden finaleplads.

De to tabere i aften får målt deres tider op mod nummer fem til otte fra kvalifikationen, og de to bedstes tider kører så om bronzen.

