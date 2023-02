Jubler over Jonas: - De fremmødte blev målløse

Løbsdirektøren for O Gran Camiño, Ezequiel Mosquera, er både begejstret og taknemmelig for Jonas Vingegaards deltagelse i det lille etapeløb

SANTIAGO DE COMPOSTELA (Ekstra Bladet): Var hans humør en stigning, ville den være uden for kategori.

Ezequiel Mosquera har let til smil for tiden, og det er til at forstå. Den spanske løbsdirektørs månedlange arbejde kulminerer torsdag formiddag, når første etape af det galiciske cykelløb O Gran Camiño sættes i gang.

Med på startlisten er sidste års Tour-vinder, og Jonas Vingegaards entré har en kolossal betydning for det unge etapeløb, der fik sin debut i kalenderen i 2022.

Det fortæller Mosquera, som Ekstra Bladet møder på ’Camino-chefens’ egen hjemmebane i Santiago de Compostela.

Annonce:

- Det er en kæmpe succes for os, at Vingegaard deltager. Jeg er virkelig glad for hans tilstedeværelse. Det kommer jeg også til at fortælle ham personligt. Han har ingen anelse om hvor meget, han hjælper det her løb ved at stille op, siger løbsdirektøren.

Løbsdirektør Ezequiel Mosquera har svært ved at få armene ned over Vingegaards deltagelse. Foto: Claus Bonnerup

Forventningens glæde steg betragteligt, da bossen sidste år blev gjort bekendt med Jumbo-Vismas planer om at stille til start i det fire dage lange etapeløb. Og da det blev klart, at holdets danske stjerne ville melde sin ankomst, tog stigningsprocenterne for alvor fat. Akkurat som begejstringen ramte toppen under præsentationen.

- De fremmødte blev målløse, da jeg fortalte, at Vingegaard skulle køre løbet. Folk var dybt overraskede, siger Mosquera.

Han har selv mange år på bagen som professionel, og cykelsporten er ingen undtagelse, når det kommer til vigtigheden af at pleje sit netværk.

- En af mekanikerne på Jumbo-Visma er spansk, og vi har et godt forhold. Jeg skrev til ham og fortalte, at det bedste løb i Spanien fandtes her i Galicien. Han gik så videre med beskeden, fortæller Mosquera.

Det forventes, at Jonas Vingegaard endnu engang kommer til at stå øverst på podiet, når caminoen slutter på søndag, ligesom han gjorde i Paris, da han vandt Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

Ordene skulle vise sig at falde i god jord hos holdledelsen. De blev tændte på idéen om at give de galiciske landeveje et skud, og efter et tilløb har de i år gjort tanke til handling.

Derfor skyder Vingegaard torsdag sæsonen i gang i det nordvestlige Spanien. Danskeren er storfavorit til at tage den samlede sejr, omend optakten har været lettere kaotisk, da han kortvarigt måtte haste hjem til familien to dage før start af personlige årsager.

Det satte samtidig også farten i vejret hos Mosquera, der på daværende tidspunkt var uvidende om situationen.

- Da han forlod hotellet, ringede jeg omgående til pressefolkene på Jumbo-Visma og spurgte, hvad der foregik. Jeg forsikrede dem om, at vi kunne finde en løsning på ethvert problem.

- De fortalte mig, at jeg ikke skulle bekymre mig, og at han ville komme tilbage igen og starte løbet som planlagt. Men jeg var godt nok nervøs i nogle timer, lyder det fra løbschefen.