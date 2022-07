Jubler over Jonas: Fremhæver særlig detalje

LA PLANCHE DE BELLES FILLES (Ekstra Bladet): Havde etapen været fem meter kortere, var Jonas Vingegaard kørt først over stregen.

Desværre for danskeren virker Tadej Pogacar nådesløs i dette års Tour de France, og cykelsporten viste sig både fra sin flotteste og mest ubarmhjertige side, da den gule trøje huggede sig forbi førsteudfordreren med de allersidste tråd på etapen.

Sloveneren udbyggede derfor sit forspring i det samlede klassement, hvor Vingegaard nu følger lige efter på andenpladsen med 35 sekunder op til Tour-kongen.

Spørgsmålet er, om unikummet kan væltes af tronen i år? Svarene fra det første bjergslag har - uanset nederlaget på stregen - givet forhåbninger i Jumbo-Visma-lejren.

Det fortæller Sepp Kuss, der ser positive tendenser hos begge sine holdkammerater.

- Det var virkelig godt. Især er det glædeligt, at Primoz var med fremme igen efter det uheld, han havde for få dage siden, siger amerikaneren og finder forhåbninger frem på Vingegaards vegne.

Sepp Kuss kommer i mål på dagens etape. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Danskeren var således flyvende i en finale, der ellers passer bedre til Pogacar, mener Kuss.

- Det er et godt tegn, at han var SÅ tæt på. Normalt ville Pogacar nok være mere overbevisende på en afslutning som denne, der er så god for ham. Jeg synes, at Jonas bliver bedre og bedre, og når de store alpeetaper kommer, vil han være endnu stærkere, end tilfældet er nu, lyder vurderingen.

Holder Kuss’ prognose stik, er der ingen grund til at tro, at den gule trøje ikke kan vristes af Pogacar.

På La Plance des Belles Filles fik danskeren reelt vist, at han kan bringe sloveneren i knibe, og samtidig præsterede Primoz Roglic at fuldende top-3 på etapen, selv om Pogacars landsmand tydeligvis stadig kæmper med efterdønningerne fra sit styrt på brostensetapen.

- Hvert pedaltråd føles som om, der sidder en kniv i ryggen, som den forslåede stjerne beskrev det.

Roglic kæmpede sig flot i mål som nummer tre på dagens hårde afslutning. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Hans tilbagekomst til fronten giver Jumbo-Visma flere strenge at spille på, når Pogacar skal sættes under pres. Og Roglic var da også godt tilfreds med sin egen indsats, selv om han måtte slippe på de sidste meter af den voldsomme afslutning.

- Det var stejlt. Jeg havde virkelig problemer med at komme til toppen de sidste par hundrede meter, siger han.

- Jeg er superglad (for præstationen, red.). Når man er skadet, er det min erfaring, at man aldrig ved, hvad der kan forventes den næste dag. Du er nødt til at tage det dag for dag og prøve at komme igennem, restituere bedst muligt og blive klar til de næste etaper, lyder det fra sloveneren.

Slaget om den gule trøje er ingenlunde lukket. Det er kun lige begyndt.

