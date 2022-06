Jubler over ny tjans: - Noget af det største

Den populære tv-vært Stine Bjerre Mortensen glæder sig over sin nye udfordring, der indbefatter at skulle snakke om Tour de France foran et kæmpe publikum

Stine Bjerre Mortensen har efterhånden prøvet lidt af hvert som både tv-reporter og vært.

Alligevel er det noget helt særligt og specielt, som den populære tv-vært tager del i i disse dage.

Håndbold er nemlig skiftet ud med cykling og Tour de France, hvor hun skal dække de tre etaper, der foregår i Danmark.

- Det er måske noget af det største, jeg kommer til at opleve som journalist, fortæller den 40-årige tv-vært til Ekstra Bladet.

Sommerfuglene er derfor også begyndt at melde sig hos Stine Bjerre, der allerede onsdag kommer på lidt af en opgave, når hun sammen med TV 2-kollegaen Dennis Ritter skal være vært ved den officielle holdpræsentation i Tivoli.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Hold op, hvor er jeg heldig. Jeg føler mig virkelig heldig og er ydmyg over for opgaven. Jeg forbereder mig alt, hvad jeg kan, men jeg prøver også at nyde det. På søndag er det slut. Dagene går alt for hurtigt allerede, så jeg prøver virkelig at nyde det, siger hun og fortsætter:

- Når jeg står på den scene, vil det jo være det største publikum, jeg skal formidle til. Og bare det der med at skulle formidle en så stor begivenhed her i Danmark, hvor det hele bare summer af Tour de France, bliver jo vildt.

Entusiasmen er ikke til at tage fejl af hos Stine Bjerre Mortensen, der for et halvt års tid siden gik til sin chef og sagde, at hun 'sindssygt gerne' ville være med på holdet.

Selv hvis det betød, at hun bare skulle stå for at lave kaffe.

Alligevel var hun smule paf, da hun pludselig blev spurgt, om hun ville indtage rollen som vært på de danske etaper og tilmed også tage tjansen som vært ved holdpræsentationen i Tivoli, hvor hele verden kigger med.

- Jeg var sådan: hvem mig? Men jeg sagde ja på stedet, fordi det er så stort. Du kan ikke bare sige nej, selvom det ville være det nemme at gøre, forklarer Stine Bjerre.

- Det er jo lidt angstprovokerende, men er jo også det, der flytter mig. Jeg har været vært i mange år, og jeg kunne da nemt have sagt nej. Men det ville dælme også være det kedelige, hvis du ikke tør at skubbe dine egne grænser. Det er jeg fuld gang med.

Holdpræsentationen i Tivoli i København finder sted onsdag fra klokken 17.45, og du kan følge det hele live her på eb.dk.

1. etape begynder med en 13 kilometer lang enkeltstart fredag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.