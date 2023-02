Jubler over Vingegaard: - Han er suveræn

Kan vi forvente Jonas Vingegaard i spidsen for et dansk cykelhold, er Tadej Pogacar verdens bedste rytter og har debatten om tour-vinderens cykelpause været uberettiget?

Hvor er han vild!

Ingen kunne røre Jonas Vingegaard, som ryddede bordet og vandt O Gran Camino efter en sand magtdemonstration.

Søndag satte danskeren alle konkurrenter til vægs i løbets afsluttende enkeltstart og tog dermed etapesejren for tredje dag i træk.

Det vækker opsigt både internationalt og herhjemme, hvor Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, jubler over Tour-vinderens præstationer i det spanske.

- Han og holdet (Jumbo-Visma, red.) har gjort det meget overbevisende, må man sige.

- Det viser, at han er, hvor han skal være rent formmæssigt, siger Michael Rasmussen.

Jonas Vingegaard ryddede bordet og tog en samlet løbssejr i O Gran Camino. Foto: Claus Bonnerup

Vinder trods snekaos

Vingegaards vilde præstation bliver ikke mindre imponerende af, at O Gran Camino fra start har været præget af en del kaos.

Annonce:

Først blev løbets 1. etape afblæst på grund af voldsomt snevejr. Et par dage senere udfordrede vejret igen løbsarrangørerne, som valgte at fjerne 3. etapes afsluttende stigning og dermed forkortede etapen med 20 kilometer.

Uvejr forhindrede dog ikke Vingegaard i at vinde tre etaper i træk.

Næste uge stiller danskeren til start i Paris-Nice, hvor han skal i direkte duel mod den slovenske superstjerne Tadej Pogacar. I det lys var Vingegaards O Gran Camino-sejr nødvendig, siger Michael Rasmussen.

- Han skulle vinde løbet, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at vinde Paris-Nice, siger Rasmussen.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, jubler over Vingegaards vilde form. Foto: Claus Bonnerup

Dermed har Vingegaard fået en perfekt optakt til Paris-Nice.

- Han stiller til start som favorit. Han er suveræn, ligesom Pogacar også var i Andalusien.

- Det er først nu, at de to kan måle sig op imod hinanden for alvor, siger han.

- Han kører rigtig, rigtig stærkt

Vingegaard var måske den eneste rytter fra øverste hylde, som stillede til start i O Gran Camino.

Det er dog mindre vigtigt, at konkurrencen har været til at overse, forklarer Michael Rasmussen.

Annonce:

- Det vigtigste er, at han præsterer, når han kigger på sin watt-måler.

- Han har jo ikke grund til andet end at være tilfreds. Han kører rigtig, rigtig stærkt, siger han.

Søndagens etapesejr blev også en milepæl for Vingegaard, da danskeren for første gang nogensinde vandt en enkeltstart.

Foto: Claus Bonnerup

Den 26-årige thybo står nu i alt noteret for 16 professionelle sejre i alt.

Det tal kan han lægge til under Paris-Nice, men det bliver næppe uden slid, når superstjernen Tadej Pogacar også stiller til start.

- Næste uge bliver det alvor. Men når Vingegaard kører, som han gør, så vinder man altså også cykelløb, lyder det fortrøstningsfuldt fra Michael Rasmussen.

Paris-Nice skydes i gang søndag 5. marts og løber til 12. marts.

På hvilket punkt har Vingegaard forandret sig mest siden ankomsten til Jumbo-Visma? Sportsdirektør Frans Maassen er ikke i tvivl: Læs om Tour-stjernens forvandling i Ekstra Bladet+ lige her!