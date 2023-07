Jumbo afviser rygter om stjernes exit

- Nu hørte jeg lidt rygter om, at Van Aert (Wout, red.) tager hjem i morgen, så Jumbo vil rigtig gerne have ham i udbrud.

Mattias Skjelmose talte lige ud af posen, da TV 2 fangede ham før starten på tirsdagens etape i Tour de France.

Den danske Lidl-Trek-rytter har nemlig ladet sig fortælle, at Jumbo-Vismas store stjerne og vigtige hjælper til Jonas Vingegaard inden længe forlader løbet, hvilket i så fald vil være lidt af en bombe.

Også selvom storholdet forud for Touren meddelte, at det er var et sandsynligt scenarie, fordi Van Aerts bedre halvdel er så langt fremme i sin graviditet med parrets andet barn.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Men det bliver bare ved rygter. I hvert fald ifølge Jumbo-Vismas pressechef, Ard Bierens, der fortæller, at det ikke har noget på sig.

- Det er første gang, jeg hører om det, så det er ikke vores plan, siger han til TV 2 Sport.

Wout van Aert har stadig til gode at vinde en etape i årets Tour. På tirsdagens etape forsøgte han at komme med i et udbrud, men det lykkedes ikke.

