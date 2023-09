Jumbo-boss forsvarer Vingegaard: - Vi spiller ikke PlayStation

Jonas Vingegaard stjal tid fra sin holdkammerat Sepp Kuss i 16. etape af Vuelta a España, men det skal ikke ses som et internt angreb, mener Jumbo-Vismas direktør Richard Plugge

Jonas Vingegaards storslåede angreb på 16. etape af Vuelta a España fik mange til at løfte øjenbrynene.

For Jonas Vingegaard kørte fra alle favoritterne på etapens sidste stigning - herunder også holdkammeraten Sepp Kuss, der er indehaver af løbets førertrøje.

Foto: Claus Bonnerup

Men angrebet skal altså ikke ses som et forsøg på også at stjæle førertrøjen fra sin holdkammerat, fortæller Jumbo-Visma-direktør Richard Plugge.

- Jeg synes ikke, Jonas har angrebet førertrøjen. Man forventede jo, at der ville være nogen, der prøvede at fange ham, som så kunne være til hjælp for Primoz Roglic og Sepp Kuss.

- Men vi spiller ikke PlayStation. Vi sidder ikke i modstandernes biler. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, siger Jumbo-chefen.

- Jonas cyklede længere væk end alle havde forventet. Under normale omstændigheder havde angrebet gjort Sepp Kuss og Primoz Roglic stærkere. Sådan bliver man nødt til at se det, lyder forsvarstalen fra Richard Plugge.

Jonas Vingegaard er nu bare 29 sekunder væk fra Sepp Kuss i klassementet.

Onsdag får han endnu en mulighed for at stjæle førertrøjen fra sin holdkammerat, når løbets hårdeste stigning, Alto de l’Angliru, danner ramme for afslutningen på 17. etape.

