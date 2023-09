Jumbo-boss om skrækulykke: - Vi tænker ikke på cykelløb lige nu

Det bliver ikke nemt for Jumbo-Visma at køre cykelløb tirsdag, efter Nathan Van Hooydonck har været involveret i en forfærdelig ulykke

Jumbo-Visma og resten af cykelverdenen har tirsdag modtaget en ubehagelig nyhed.

Jumbo-Vismas stjernehjælper Nathan Van Hooydonck har været involveret i en bilulykke, og hans tilstand er lige nu kritisk.

Og med den nyhed i hovedet bliver det svært for Jumbo-Visma at køre cykelløb tirsdag, hvor 16. etape af Vuelta a España venter.

Sådan lyder det fra Jumbo-Visma-sportsdirektøren Grischa Niermann til Ekstra Bladet og resten af den fremmødte presse i Spanien.

- Holdet ved ikke mere, end hvad der står i medierne. At han har været involveret i et uheld og er kørt på hospitalet, hvor han er nu. Jeg tror, han er i koma. Det er hårde nyheder for os alle sammen - særligt for rytterne, siger han og fortsætter:

- Vores tanker er selvfølgelig hos ham og hans kæreste. Vi ønsker ham alt det bedste. Det bliver selvfølgelig sværere at køre cykelløb, fordi vores tanker er et andet sted.

Nathan Van Hooydoncks tilstand er lige nu kritisk. Foto: Claus Bonnerup

I skrivende stund sidder Jumbo-Visma på de tre øverste pladser i klassementet i det store etapeløb. Sepp Kuss har førertrøjen, mens Primoz Roglic og Jonas Vingegaard er nummer to og tre.

Derfor krydser Grischa Niermann fingre for, at rytterne kan smide tankerne om skrækulykken væk de kommende timer.

- Men vi har førertrøjen i Vueltaen, og vi vil naturligvis kæmpe videre. Jeg håber, at drengene kan ændre deres mindset, når vi er på cyklerne. Men det har selvfølgelig været en hård morgen for os.

Tirsdagens etape slutter oppe for Vuelta a España-feltet, så det kan bestemt ikke udelukkes, at favoritterne skal dyste om sekunder.

