Jumbo-boss overrasker: - Pogacar ligner en favorit

Med to indbyrdes sejre i de foreløbigt tre tvekampe mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard ligner sloveneren mere og mere en Tour-favorit, konstaterer Jumbo-Visma-sportsdirektør Merijn Zeeman

- Han er meget stærk og bevæger sig mere og mere i retning af at være favorit.

Ordene tilhører Jumbo Visma-sportsdirektør Merijn Zeeman. Men de handler ikke om hans kaptajn, Jonas Vingegaard. De handler i stedet om den helt store rival, Tadej Pogacar.

Sætningen faldt i den hollandske tv-klynge, efter at Tadej Pogacar på Puy de Dôme-etapen igen tog tid på danskeren, der nu blot fører med 17 sekunder.

Endnu en streg i regningen for Jumbo-Visma, og Zeeman måtte da også tage hatten af for sloveneren:

- Det var et super stærkt angreb fra Pogacar, og det sendte Jonas ud på kanten af hans ydeevne. Men han sprang ikke i luften og fortsatte i sit eget tempo og holdt det på otte sekunder. Det var stærkt arbejde fra hans side.

- Omvendt var det også et tab på otte sekunder, så vi må være ærlige og sige, at Pogacar var bedre i dag.

Mauro Gianetti er tæt på lykkelig over, at hans guldfugl, Tadej Pogacar, ser ud til at have fundet melodien igen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

UAE takker

I modstanderbussen et stenkast derfra var der langt mere glæde og tro på tingene. Og team manager Mauro Gianetti trådte da også ud af bussen med et smil fra øre til øre.

- Vi smiler altid hos os, sagde Gianetti uden dog at kunne skjule, at det lige på Puy de Dôme var lidt bredere smil end normalt.

Og han havde et hurtigt svar klar, da han blev præsenteret for Merijn Zeemans udlægning om, at Pogacar mere og mere ligner en favorit.

- Tak, sagde han med smil i øjnene - men anlagde så en enkelt panderynke.

- Men jeg må konstatere, at når man har den gule førertrøje, så er det, fordi man er stærkere og i spidsen.

- Jeg ville hellere være foran - men vi ligger, hvor vi ligger, og alt er fortsat åbent

- Vingegaard har fordelen, men vi har begrænset det til 17 sekunder. Jeg tror, at alle glæder sig til de sidste to uger, sagde den schweiziske UAE-boss.