Jumbo-boss: - Vi kommer til at vinde Touren

Den ER hjemme. Det er de fleste enige om, selvom Jonas Vingegaard og holdkammeraterne har travlt med at sige, at der stadig er lang vej til Paris.

Men sportsdirektør Frans Maassen kan godt mønstre både begejstring og tro på den samlede sejr efter onsdagens 17. etape, hvor Tadej Pogacar blev godt og grundigt knockoutet.

- I dag tør jeg godt at sige, at uden uheld kommer vi til at vinde Touren, sagde Maassen.

Han glæder sig over sin holdkaptajns styrke, der nu har sendt ham mere end syv og et halvt minut foran den slovenske UAE-kaptajn.

- Han er utrolig stærk. Efter en fantastisk enkeltstart i går, gjorde han det igen i dag efter at have kommet sig godt, påpegede Maassen.

Frans Maassen ville efter enkeltstarten ikke tale om sejr i Paris - men det ville han gerne efter onsdagens etape. Foto: Claus Bonnerup

Og så var det slut

Sportsdirektøren havde svært ved at begribe, at Pogacar gik så kraftigt ned med flaget.

- Hele Touren har Pogacar været en stærk modstander, men i dag gik han vist sukkerkold. Og så var det slut.

- Det er selvfølgelig overraskende. Vi havde forventet, at han ville bide fra sig.

- Vi vidste, at dette var den vigtigste etape, og vi havde tænkt os at køre, som vi gjorde - men vi havde ikke forventet så stor en forskel, sagde Frans Maassen.

Der venter nu to flade etaper, inden det sidste bjergslag i Vogeserne. Og så naturligvis etapen til Paris.

