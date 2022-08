Jumbo-Visma i total dominans

Sprinteren Olav Kooij fra Jumbo-Visma vandt i overlegen stil 3. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt.

Det var Olav Kooijs anden etapesejr i løbet. Den 20-årige hollænder vandt også 1. etape i tirsdags. Magnus Cort (EF) blev treer i torsdagens spurt.

I opløbet blev Olav Kooij hjulpet af holdkammeraten Christophe Laporte, som selv tog andenpladsen.

To gange mod slutfasen punkterede Magnus Cort, der begge gange blev hjulpet tilbage til feltet af sit hold. Det kostede dog for mange kræfter for danskeren til at kunne gøre sig i spurten.

- Det kostede selvfølgelig lidt. Jeg tør ikke sige hvor meget. Det er en del af det sådan en dag som i dag, siger Magnus Cort til DR Sporten.

I den samlede stilling bevarede Magnus Sheffield (Ineos) akkurat den samlede føring, men Christophe Laporte er nu placeret i samme tid som den unge amerikaner.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her kører de to Jumbo-Visma-ryttere over stregen som nummer et og to på 3. etape. Foto: Ernst van Norde

Annonce:

Mattias Skjelmose (Trek) er stadig den bedst placerede dansker i klassementet med tre sekunder op til de bedste.

Torsdagens etape var lang og bød på 239 kilometer fra Otterup til Herning, og der skulle tilbagelægges ni grusstykker på vejen.

Feltet blev sendt af sted ved Otterup ved 12-tiden. Ret hurtigt blev et større udbrud med 12 eventyrere etableret.

Blandt dem var syv danskere. Jeppe Aaskov Pallesen (ColoQuick) og Rasmus Bøgh Wallin (Restaurant Suri-Carl Ras) var de bedst placerede i klassementet, hvor begge havde 1 minut og 4 sekunder op til førende Magnus Sheffield (Ineos).

Pallesen og Wallin hentede henholdsvis et og to bonussekunder undervejs og skiftedes dermed til at føre løbet virtuelt, da forspringet var oppe at runde tre minutter et godt stykke inde i Jylland.

I feltet blev Tour de France-vinderen fra 2019, Egan Bernal, sendt på arbejde som forreste mand for at kontrollere for Ineos og køre udbruddet lidt ind inden det første af de ni grusstykker med 130 kilometer til målstregen.

Annonce:

Grusstykkerne ind mod Herning var som forventet årsag til en stribe defekter og flere styrt, ligesom flere ryttere blev sat af feltet.

Artiklen fortsætter under billedet...

De midtjyske grusveje var drilske. Foto: Ernst van Norde

Med cirka 80 kilometer tilbage forsøgte stjernesprinteren Jasper Philipsen (Alpecin) sig med et angreb. Han blev hurtigt kørt ind, men det var startskuddet til en kaotisk periode med mere fart og aktivitet i feltet.

Magnus Cort (EF) måtte have hjælp af holdkammerater to gange til at komme tilbage til feltet efter punkteringer. Det kostede dyrebare kræfter til slut.

Udbruddets forspring svandt langsomt ind mod slutningen, og det var kun et spørgsmål om tid, før udbryderne blev hentet.

Den sidste af udbryderne blev dog først opsnappet med to kilometer til mål, og så var der samling før massespurten.

Her viste Jumbo-Visma som så mange gange før klassen og tog de to forreste placeringer foran udmattede Cort.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?