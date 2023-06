Jumbo-Vismas fremtid var i fare

Under coronanedlukningen gik Jumbo-Visma ind i en usikker periode, hvor der skulle kæmpes for hver en øre af finansieringen

De seneste år har Jumbo-Visma været det mest dominerende hold på cykelsportens World Tour.

Med dominans i forårsklassikerne, Tour-triumf til Jonas Vingegaard og Vuelta- og Giro-sejre til Primoz Roglic spænder paletten vidt, og det er i stor udstrækning altid holdet, der skal slås.

Men det kunne have set helt anderledes ud. For efter at have rejst et hold i asken fra Rabobanks kollaps kunne det under coronanedlukningen i 2020 have gået helt galt, da finansieringen begyndte at smuldre

Det fortæller holdets sportsdirektør, Merijn Zeeman, i et interview med det hollandske cykelmagasin Ride.

- 2020 var ekstremt stressfuldt år for os. Vi skulle arbejde hårdt i kulissen for at holde holdet i gang. Alle troede, at vi ikke havde noget at bekymre os over med supermarkedskæden Jumbo som vores hovedsponsor.

- Det var og er også vores hovedsponsor, men den største del af vores finansiering kommer fra andre sponsorer. Mange af dem spurgte dengang, om de virkelig skulle betale fuldt sponsorat.

- Vi skulle mønstre stor energi for at holde på de sponsorer. Vi skulle være kreative og arbejde røven i laser for at sikre os, at budgettet blev beholdt intakt, siger Zeeman.

Det lykkedes. Og det lykkedes dermed at holde på holdets to største stjerner, Primoz Roglic og Wou Van Aert, der tilsammen kørte 18 store sejre hjem og sikrede, at der sportsligt var perspektiver i holdet.

Det oplevede danskerne til fulde året efter, da Jonas Vingegaard efter Roglics styrt trådte i karakter under Tour de France og blev nummer to, inden han sidste år tog det sidste trin op på sejrsskamlen og vandt verdens hårdeste cykelløb.