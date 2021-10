Kæmpe ændring i kvindernes Tour de France

Tour de France for kvinder får i 2022 en kraftig opgradering.

Fra at være et endags- og eller todagesløb skal feltet nu gennem otte etaper og i alt godt 1000 kilometer.

Det meddeler arrangørerne torsdag.

Løbet starter ved Eiffeltårnet i Paris 24. juli, mens der er mål på stigningen La Super Planche des Belles Filles 31. juli.

- Det giver det nye løb et boost, at det starter i Paris, dagen efter at herrernes løb slutter, for det tillader medierne at følge det nemmere, siger Tour de France-præsident Christian Prudhomme ifølge AFP.

Ifølge Prudhomme bliver kvindernes løb i 2022 tv-transmitteret i 170 lande. Herrernes løb transmitteres i 190 lande.

- Målet er at organisere et løb, der stadig eksisterer om 100 år. Det skal være et løb, jeg kan se, når jeg bliver gammel og bruger rollator, siger Tour-chefen.