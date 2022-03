Kæmpe bommert: Vingegaard kørte forkert

Den franske bjergrytter Warren Barguil (Arkea) var stærkest på den benhårde 5. etape af Tirreno-Adriatico.

Op ad flere stejle stigninger var han den bedste i fredagens udbrud, og til sidst kørte han alene over stregen, da han havde sat sine konkurrenter til vægs.

Blandt favoritterne var der drama, da Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar (UAE) og Remco Evenepoel (Quick-Step) kørte forkert.

Jonas Vingegaard og de andre stjerner kørte forkert. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

De tre var kørt fra resten af feltet på de sidste kilometer, men missede et højresving og kom til at køre ligeud. Det betød samtidig, at deres chance for at nå udbryderne forsvandt.

Favoritterne kom i mål samtidig, og det betyder, at Tadej Pogacar fortsat fører det italienske etapeløb samlet. Jonas Vingegaard er på fjerdepladsen med 45 sekunder op til sloveneren.

En gruppe på 12 ryttere fik i begyndelsen af etapen lov at stikke af fra feltet, som længe virkede uinteresseret i at hale dem ind for at køre om etapesejren.

Men på de meget kuperede sidste 20 kilometer blev der sat fart i feltet. Marc Soler (UAE) satte sig forrest og holdt højt tempo for sin kaptajn, Tadej Pogacar.

Med otte kilometer til mål blev kampen om klassementet skudt i gang. Remco Evenepoel stak af op ad en stejl stigning, og kun Pogacar og Jonas Vingegaard kunne følge den unge belgier.

Det så ud til, at de tre havde fundet et tempo, der var nok til at hente udbryderne, men pludselig indtraf dramaet. Trioen missede et sving og måtte vende cyklen for at komme tilbage på ruten.

Pogacar og Vingegaard kom hurtigt tilbage til resterne af feltet, men Evenepoel hang en smule efter. Belgieren nåede dog frem i tide, så han fortsat er på andenpladsen i den samlede stilling.

Forrest var Warren Barguil stukket af fra sine udbryderkammerater, og han kørte de sidste tre-fire kilometer i ensom majestæt, inden han rakte armene i vejret.