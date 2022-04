Kæmpe brøler: Forkert vinder udråbt

Michal Kwiatkowski vinder den hollandske cykelklassiker Amstel Gold Race efter at have spurt-besejret Benoit Cosnefroy, der i første omgang blev udråbt som vinder ved en fejl. Alexander Kamp bliver bedste dansker med en fjerdeplads

Den tidligere verdensmester Michal Kwiatkowski triumferede for anden gang i karrieren i Amstel Gold Race. Men han kunne først juble over sejren efter en kaotisk afslutning i målområdet.

Polakken kom til mål sammen med franske Benoit Cosnefroy, som efter en tæt spurt blev udråbt til vinder på løbsradioen et par minutter efter.

Den afgørelse blev dog kaldt, inden målfotoet var blevet gransket. For det viste, at vinderen fra 2015, Kwiatkowski, var et par centimeter foran franskmanden på målstregen, og så kunne han ændre sin ærgerlige mine til jubel.

Flere danskere spillede store roller i løbet, hvor Alexander Kamp kørte sig til en imponerende femteplads lige foran landsmand Kasper Asgreen.

Syv mand kom tidligt afsted, men der var ingen navne, som lignede en kommende vinder af den hollandske klassiker.

Udbruddet nåede op på lidt over fem minutter, men det fremkaldte aldrig panik i feltet. Efter 145 af de 254 kilometer var afstanden nede på to minutter.

Med 55 kilometer tilbage begyndte favoritterne at røre på sig i feltet, ti kilometer senere var udbryderne halet ind, og finalen kunne begynde.

Et angreb fik dannet en frontgruppe med 11 mand. Kæmpe navne som Mathieu van der Poel, Marc Hirschi, Thomas Pidcock og Michal Kwiatkowski sad der - samt Kasper Asgreen og højst overraskende Alexander Kamp.

Bag dem jagtede en gruppe af tilsvarende størrelse. Her sad blandt andre Michael Valgren og Jakob Fuglsang.

Verdensmester fra 2014 Kwiatkowski formåede med 21 kilometer igen at udnytte lidt uopmærksomhed i frontgruppen til at liste sig væk.

Pludselig havde han trådt sig fri af de andre, og ingen var klar til at tage ansvaret med at lukke hullet.

Benoit Cosnefroy lavede lidt efter et stærkt ryk. Han kørte alene væk og kom hurtigt op til den listige polak.

De resterende ni fandt aldrig ind i et samarbejde, så de to mand kunne hentes, og de skulle afgøre det imellem sig i en spurt.

Den blev som nævnt helt tæt og meget dramatisk. Cosnefroy åbnede fra spids, men den kløgtige polak nåede akkurat at pressen cyklen forbi, viste målfotoet.

Tiesj Benoot kørte væk fra forfølgerne på den sidste kilometer og tog sidste plads på podiet. Forfølgernes spurt vandt Flandern Rundt-vinderen Mathieu van der Poel lige nøjagtigt foran Kamp og Asgreen.