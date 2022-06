Kæmpe brøler: Jubler for tidligt og taber

Wout van Aert var sikker på, han havde vundet 3. etape af Critérium du Dauphiné og begyndte straks at juble, men den rigtige vinder var David Gaudu

Man skal altid køre til stregen.

Det fik Jumbo-Vismas Wout van Aert i den grad at føle tirsdag eftermiddag på afslutningen af 3. etape af Critérium du Dauphiné.

Belgieren troede, han havde vundet, men det viste sig, at David Gaudu nåede at overhale indenom og stjæle hæderen, og målfotoet viste da også, at franskmanden var den rigtige vinder.

Det gik op for belgieren fra Jumbo-Visma-holdet, at han havde dummet sig, og jublen blev hurtigt afløst af ærgrelse.

Til gengæld kunne van Aert glæde sig over, at han overtog den gule førertrøje fra mandagens vinder, Alexis Vuillermoz.

Gaudu kører sig samtidig op på andenpladsen med landsmanden Victor Lafay et hak længere nede i stillingen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Han måtte hurtigt få armene ned igen. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Den 169 kilometer lange etape blev præget af et udbrud, hvor Jonas Gregaard spillede en hovedrolle.

Gregaard har vist gode takter, efter at han vinkede farvel til World Tour-holdet Astana og gik en hylde ned til norske Uno-X.

Den 25-årige rytter var særdeles aktiv i udbruddet, der bestod af seks ryttere, da det var størst.

Bakkerne sørgede for udskilningen, og med knap 50 kilometer igen var udbruddet halveret.

Gregaard blev hængende, og han sad der stadig sammen med B&B-rytterne Sebastian Schönberger og Pierre Rolland, da frontgruppen ramte sidste stigning.

Finalestigningen, Chastreix-Sancy, bød på 6,2 kilometer med 5,6 i gennemsnitlig stigningsprocent, og her var forspringet på 18 sekunder slet ikke nok.

Gregaard forsøgte optimistisk at køre alene mod målstregen med knap fem kilometer igen, men feltet med Jumbo-Visma i spidsen var for stærkt og indhentede danskeren kort efter.

Så begyndte angrebene ellers.

Tsgabu Grmay fra Etiopien åbnede ballet, og den franske mester, Rémi Cavagna, satte efter. Det fik Vingegaard til at reagere, og han satte sig i front for Jumbo-Visma-holdet, der var stærkt kørende.

Tempoet eliminerede Alexis Vuillermoz, som dermed måtte afgive den gule førertrøje.

Van Aert sad der stadig, da rytterne nærmede sig målstregen, og var den naturlige favorit. Han lignede da også manden, der ville løbe med sejren, indtil Gaudu med et hårdt tråd drønede forbi.

