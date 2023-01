Kæmpe chok på pressemøde: Stjernen overrasker

Onsdag skulle være dagen, hvor Nairo Quintana som 32-årig indstillede karrieren. Det var alle cykeleksperter enige om, da den lille colombianer havde indkaldt til pressemøde.

Men sådan gik det ikke.

For Quintana greb på sit pressemøde mikrofonen og talte med en patos, der var Fidel Castro værdig, og kundgjorde, at han aldeles ikke ville stoppe som cykelrytter.

- I dag kan jeg fortælle jer, at jeg er i god form i forhold til at fortsætte. Og selvom der i de seneste måneder har rejst sig en atmosfære af, at jeg ikke kunne fortsætte, så giver jeg ikke op, men bliver ved med at stræbe fremad, sagde Quintana.

Der var rejst tvivl ved Quintanas muligheder for at fortsætte som professionel, efter at han to gange under sommerens Tour de France blev testet positiv for det smertestillende middel tramadol. Det er ganske vist ikke på dopinglisten, men på grund af sine sløvende effekter er det alligevel forbudt under konkurrencer.

Derfor blev han diskvalificeret fra sin 6.-plads i Tour de France, og derfor stoppede han samarbejdet med sit hold, Arkéa Samsic.

Siden har han ikke haft en arbejdsgiver, og det har han fortsat ikke. Men det holder ham ikke tilbage, forklarede han.

- Den seneste tid har ikke været let, men jeg har affundet mig med det. Jeg har fortsat ikke et hold, men jeg giver mig stadigvæk fuldt ud på vejen.

- Jeg har altid rejst mig og blevet ved med at træde i pedalerne, kæmpet mig tilbage og ofret alt. Jeg vil fortsætte med at kæmpe og fortsætte på cyklen, indtil min krop og mit hoved siger fra.

Og det gør de altså ikke lige nu, må man forstå.

Han har brugt de seneste måneder på at træne med lokale hold hjemme i Colombia, og han rejser nu til Mexico for at deltage i et Gran Fondo-løb. Derefter går turen til Europa, hvor han fortsat er i dialog med et par hold fra øverste hylde, som han formulerer det.

Øverste hylde har Quintana en del erfaring med. For efter gennembruddet i 2012 har han nået 51 professionelle sejre - heriblandt en samlet gevinst i Giro d'Italia (2014) og Vuelta a España (2016).

Han var også udskreget til at blive den første colombianske vinder af Tour de France, og han var tæt på flere gange. I debuten i 2013 blev han nummer to, mens han tre år senere gentog den bedrift blot 1.12 minutter efter vinder Chris Froome. En bedrift, der blev sat i relief af, at Quintana på 2. etape tabte 1.28 minutter i sidevinden i Holland.

I 2022 blev han noteret for fire sejre. Den samlede sejr i både Tour de la Provence og Tour des Alpes Maritimes et du Var - plus en etapesejr i begge løb.