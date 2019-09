Kæmpe cykelnavn ramt af kræft

Kort før Tour de Fracce, der blev det helt store triumftog for Team Ineos, fik bossen Dave Brai9lsford en nedslående besked.

Han havde fået konstateret prostatakræft.

Den 55-årige englænder står som mastermind bag en lang række af de største triumfer for holdet, men da Egan Bernal sejrede foran Geraint Thomas i dette års tur havde han altså langt alvorligere ting at tænke på.

For tre uger siden fik han opereret en turmor

Nu venter Dave Brailsford blot på at få en melding i forhold til, om lægerne har fået fjernet alle kræftcellerne.

Chris Froome er blevet ført til mange sejre af Brailsford. Foto: Martyn Herman/Ritzau Scanpix

Han indrømmer at have haft en 'latterlig attitude' omkring at få tjekket, fordi hans skema er så pakket. Det fortæller han i et interview med The Times.

Nu sætter han meget mere pris på tilværelsen.

- Jeg arbejder rigtig hårdt. Jeg har jernet rundt. Nogle vil sige, at jeg er besat. Jeg kan miste perspektivet og være meget fokuseret på små ting.

- Måske sætter jeg mere pris på det nu.

Se også: Kræver Fuglsangs boss i fængsel

Den er hjemme! Nu får Riis drømmen opfyldt