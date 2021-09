Kæmpe dansk VM-triumf

18-årige Gustav Wang er ny verdensmester i enkeltstart for juniorer

VM i cykling bliver afviklet i skyggen af en tragedie, men hidtil har de danske ryttere formået at holde fokus til trods for Chris Anker Sørensens dødsfald.

Tirsdag kom seneste bevis herpå.

Præstationen var signeret af 18-årige Gustav Wang, der i overlegen stil triumferede ved juniorernes enkeltstart i tiden 25.37,42 minutter.

Dermed er den anden danske guldmedalje allerede en realitet ved mesterskaberne, eftersom Johan Price-Pejtersen et døgn tidligere vandt herrernes U23-udgave i kampen mod uret.

- Det er utroligt, at vi er to danske fyre øverst på skamlen. I Danmark ved vi lidt om denne disciplin, sagde Gustav Wang efterfølgende til TV 2 SPORT.

Han blev sendt tidligt af sted på de 22,3 kilometer, hvorfor han nåede at sidde længe i det eftertragtede 'hot seat'. Deltager på deltager blev sendt ud på ruten, men ingen formåede at være i nærheden af Wangs fantomtid.

Tættest på at true den danske tempospecialist var Joshua Tarling fra Storbritannien, men han manglede 20 sekunder for at kunne veksle sølv til guld. Det belgiske hjemmebanehåb Alec Segaert fuldendte podiet i Brügge.

Med sejren skriver Wang sig en ind et fornemt selskab af vindere i disciplinen. Den nuværende superstjerne Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) vandt i 2018, mens Thomas Pidcock (INEOS-Grenadiers) satte sig på titlen i 2017.

Også den tidligere sprinterkonge Marcel Kittel har båret VM-trøjen for juniorer i 2005 og 2006.

Sølle 52 hundrededele manglede Carl-Frederik Bévort fra at stryge ind i top tre, men den danske U19-mester måtte se marginalerne være på belgisk side i en regulær gyserafslutning.

